「酷澎」客戶資料外洩案 韓媒：疑中國籍員工犯案
[Newtalk新聞] 近期南韓電商巨頭「酷澎」傳出疑似遭到駭客攻擊大規模用戶資訊洩露的消息，幾乎所有酷澎用戶資訊都遭受波及，相關事件也引發南韓國內輿論廣泛關注。然而，有南韓媒體報導稱，此次的用戶資訊洩露可能與駭客攻擊無關，推測可能與離職離境的前酷澎中國員工有關。
根據南韓《韓聯社》報導，當地時間 25 日，首爾警察廳網路犯罪偵查隊正式接收了酷澎官方提交的控告狀，並針對此次的用戶個資洩露事件展開全面調查。然而，酷澎卻未在該份控告狀中寫明被控告人的身分，僅填上「姓名不詳」，相關消息也引發大量南韓網友猜測。
報導稱，雖然酷澎並未公布可能導致用戶個資洩露的人員姓名，但有消息人士表示，此次的個資洩露事件可能與離職離境的中國籍前酷澎員工有關，推測此次事件是有心人士「刻意為之」的結果。
該報導指出，個資洩露事件發生後，酷澎曾於當地時間 20 日發布聲明，宣稱曾有員工在未經許可的情況下，擅自調閱用戶個人資訊，「公司系統與內部網路沒有遭遇外部人士入侵的跡象」，暗示此次事件可能與駭客攻擊等外部因素無關。
該報導表示，截至目前為止，酷澎已確認超過 3370 萬筆用戶的姓名、電子郵件、電話號碼、地址與部分購物訊息等個人資訊遭到洩露，幾乎與酷澎全體用戶數量相當，「相當於每四個南韓成年人中，有三個人的個人資料遭到洩露」。
