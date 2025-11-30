酷澎「3千萬筆個資外洩」恐持續5月 創韓國最大規模紀錄

韓國電商巨頭酷澎爆3,370萬筆客戶資料外洩。（圖／路透社）

韓國最大電商平台酷澎（Coupang）近日爆發大規模個資外洩事件，受影響的客戶帳號多達3,370萬個，幾乎等同其全體活躍用戶。消息曝光後，引發當地消費者高度不安，也促使南韓政府與警方火速展開調查。

根據韓媒《韓聯社》報導，酷澎30日對外說明，經確認，約有3,370萬顧客帳號被擅自泄露，遭未經授權存取的個資包括姓名、電子郵件、配送地址、配送電話、部分訂單資訊；不過公司強調，付款資訊、信用卡號與登入資料並未外洩。

更令人擔憂的是，酷澎的初步調查顯示，駭客疑似自今年6月24日起，透過海外伺服器持續存取客戶資訊，代表外洩行為可能已長達近5個月。然而，酷澎直到本月18日才發覺異常，並於20日及29日向南韓個人資料保護委員會通報。

值得注意的是，酷澎原先於20日表示，受影響帳號僅約4,500個，但9天後便將規模調整為3,370萬個，暴增約7,500倍，引起外界強烈質疑是否仍有未揭露部分。依照該公司今年第三季公布的活躍購買用戶約2,470萬人來看，幾乎所有客戶都受影響。

南韓政府目前已由科學技術資訊通信部組成民官合動調查團，深入追查事故原因並研擬防範措施。警方也已於25日正式受理酷澎的報案，著手偵辦此重大資安事件。南韓個資保護委員會則表示，若查明酷澎未履行相關安全維護義務，將依法嚴懲。

酷澎方面向用戶致歉，表示已封鎖未經授權的存取途徑、強化內部監控，並已聘請外部資安專家協助調查。同時提醒民眾警惕任何以酷澎名義進行的電話、簡訊或其他聯繫方式，以免遭受詐騙。

此次外洩規模甚至超越過去SK Telecom上億韓元罰金事件中、涉及2,324萬名用戶的個資外洩紀錄，成為南韓史上最大規模的個資事故之一。

