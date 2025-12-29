酷澎3千萬會員個資外洩！創辦人終於道歉 每人發千元抵用券當補償

韓國酷澎爆大規模個資外洩，補償方案出爐了。（翻攝自酷澎官網）

知名跨國電商平台「酷澎」（Coupang）上個月爆發嚴重資安問題，有3,370萬個會員帳號個資外流，驚動韓國政府介入調查，韓裔美籍的創辦人兼董事長金範錫（Bom Kim）十個1個月，終於在昨（28日）發出道歉信，但卻以行程為由不出席韓國的國會聽證會，遭質疑道歉誠意。韓國酷澎宣布補償方案，3,370萬名會員將可獲得面額5萬韓元（約新台幣1,097元）抵用券。

綜合韓媒報導，韓國酷澎11月29日被爆出個資外洩，原先他們僅向政府通報約4,500個帳號受影響，但調查結果顯示實際外流數字高達3,370萬，幾乎所有用戶都被遭到波及，包含姓名、電郵、地址、電話全外洩。

廣告 廣告

韓國酷澎執行長朴大俊本月初引咎辭職，美國母公司迅速指派首席行政長（CAO）兼法務總監羅傑斯（Harold Rogers）擔任臨時執行長，於此同時，董事長金範錫也面臨韓國國會聽證會。

董事長終於道歉 外洩說法遭韓政府打臉

金範錫在事發1個月後，昨終於發出道歉聲明，稱要為個資外洩事件及後續種種爭議向用戶致歉，他坦言自己的道歉來得太遲，但他起初是認為要等事情確認後再來道歉才是最好的選擇，現在自認是一個錯誤的決定。金範錫承諾會全面改進資安問題並承擔全部責任。然而對於30、31日即將展開的國會聽證會，他則說自己住在海外，既定行程無法更改，因此表明不會出席。

酷澎聲稱這次個資外洩是因為一名前員工竊取安全金鑰、存取用戶個資，還說確認過洩密者存取的客戶資訊指有3,000條。但韓國政府打臉，強調這只是酷澎的單方面說法，由政府和民間組成的公私聯合調查小組尚未證實，調查結果也還沒公開。

韓國酷澎將發券補償用戶 台灣方面這樣說

據報，韓國酷澎宣布3,370萬名個資被外洩的用戶將可獲得面額5萬韓元的抵用券，預計2026年1月15日起陸續發放，預計將提供總額1.685兆韓元（約新台幣370億元）作為這次事件的補償。

台灣酷澎先前則聲明表示，沒有證據顯示酷澎台灣的消費者資料外洩，並稱酷澎韓國與酷澎台灣的顧客資料，進行嚴格區隔儲存。

更多鏡週刊報導

長輩注意！AI假醫師「陳志明」影片流竄 台大「查無此人」衛福部：可開罰

跨年也是洋人節日？中國各地陸續取消倒數活動 網喊：中國人只過春節

南韓電商酷澎掀退會潮！帳號被放淘寶賣 CEO承諾：積極研議賠償受害者