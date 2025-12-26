酷澎3300萬用戶個資外洩！ 官方：台灣用戶並未受影響

酷澎傳出個資外洩案，酷澎台灣強調並無台灣消費者資料受影響。（圖／達志／路透社）

韓國最大電商平台酷澎（Coupang）近期爆出大規模個資外洩事件，約有3300萬帳戶受影響，政府不排除祭出停業處分。對此，酷澎台灣昨天（25日）發出聲明強調，按目前的調查結果，沒有任何證據顯示台灣消費者的資料遭外洩。

酷澎指出，透過數位指紋及其他鑑識證據，確認涉案者為一名前員工，涉案者已坦承是自己單獨作案，目前酷澎也已將資料外洩事件中的相關設備全數追回。 相關調查結果顯示，涉案者趁著在職期間竊取內部安全金鑰，存取約 3300 萬個帳戶，但實際僅保留其中約 3000 個帳戶的用戶資料，且該資料事後已全數刪除，也未將任何資料傳送給第三方。

酷澎說明，涉案者竊取的資料中，包括用戶的姓名、電子郵件、電話號碼、地址及部分訂單紀錄，並涉及2609 組大樓門禁密碼，並未存取任何付款資訊、登入憑證或個人報關號碼。後續酷澎透過系統日誌、鑑識分析等，確認其行為與說法一致。

酷澎表示，涉案者於本次事件中使用的所有設備及硬碟，均已依循經驗證程序完成回收並妥善保全。自 12月17日向政府機關提交涉案者書面聲明起，酷澎即於每次取得硬碟等相關設備後，立即全數提交政府機關，亦持續全面配合所有相關且進行中的政府調查。

另外，事件剛發生時，酷澎就委託三家全球頂尖的資安公司Mandiant、Palo Alto Networks 及安永進行數位鑑識調查，證實涉案者是用一台個人電腦系統、一台Apple系統來存取Coupang酷澎系統的主要硬體介面。

酷澎提到，涉案者曾砸毀MacBook Air筆電，將其裝入Coupang酷澎帆布袋中，還在袋內裝滿磚塊，然後將袋子扔進了附近的河裡，後來根據涉案者提供的位置，潛水人員從河中撈出了這台筆電，且筆電序號也與涉案者帳戶資訊相符。

酷澎承諾，將在調查終結後提供最新消息報告，也計劃向用戶公告賠償方案，同時針對這次事件造成的擔憂深表遺憾，並對受影響者致歉，酷澎會全力配合政府調查，採取必要措施防止進一步損害，加強防範措施避免類似事件再次發生。

