酷澎3370萬個資遭竊！內鬼疑「中國人」已落跑出境 執行長朴大俊鞠躬道歉
韓國電商巨頭酷澎（Coupang）爆出史上最嚴重的個資外洩事件。官方昨（29）日承認，多達3370萬名用戶的個人資料遭洩露，遠超先前估計的4500筆，規模暴增近7500倍，幾乎涵蓋所有使用者。更震驚的是，此事件並非駭客攻擊，而是疑似由公司內部一名「中國籍員工」擅自取得資料，目前該員工已出境。對此，執行長朴大俊（박대준，音譯）稍早向大眾鞠躬道歉。
個資遭竊非駭客所致 疑「中國籍員工」所為
根據韓媒報導，酷澎此次的個資外洩事件並非源自駭客攻擊，而是疑似由公司內部一名「中國籍員工」擅自調閱資料所致。該名員工目前已離職並離境，使調查難度增加。
報導指出，首爾警察廳於25日接獲酷澎報案，正式針對個資外洩展開調查。雖然告訴狀中並未明確載明嫌疑人身分，但消息人士透露，相關人員早在事件曝光前便已離開公司並飛離南韓。
刷新南韓紀錄！規模超越「SK Telecom資料外洩事件」
此次個資外洩事件共影響3370萬名韓國用戶，洩漏內容包含姓名、電子郵件、收件地址、電話及訂單紀錄等敏感資訊。外洩規模不僅遠超酷澎於第三季財報中公布的2470萬名活躍交易用戶，幾乎全平台用戶都遭波及。
更震驚的是，此事件規模已超越韓國個人資訊保護委員會歷來最大案件「SK Telecom資料外洩事件（該案涉及2324萬人、裁罰1348億韓元）」，刷新南韓個資外洩紀錄，引發社會高度關注。
成立「公私協作調查小組」並召開緊急會議
對此，韓國科學技術資訊通信部（Ministry of Science and ICT）已宣布成立「公私協作調查小組」，並於今日下午2點在首爾松坡區酷澎總部召開緊急會議，深入分析資料外洩原因與後續應對方案。
執行長鞠躬致歉 強調會全力防止類似事件重演
酷澎執行長朴大俊稍早在首爾市政府出席緊急會議時，為本次個資外洩事件向大眾鞠躬致歉。他表示，事件仍在調查階段，目前難以對細節做出完整說明；至於是否涉及中國籍前員工外洩資料，他強調一切仍由警方查證中，若在此階段透露過多資訊，可能會影響調查進度。
朴大俊承認，公司在資訊安全與內部控管方面存在不足，未能妥善保護使用者個資。他指出，Coupang 已主動向主管機關通報並全面配合警方調查。公司將盡全力防止類似事件重演，並計畫大幅強化資安系統、改善內部管理制度與審查流程，以重建使用者信任，保障個人資訊安全。
酷澎若未落實《個資保護法》 恐挨重罰
此外，若調查結果證實酷澎未落實《個人資訊保護法》所規定的安全管理義務，個資保護委員會將對其祭出嚴厲處罰，可能面臨巨額罰款與監管措施。
