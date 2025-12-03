酷澎3370萬筆個資外洩 數發部：台灣用戶未受影響持續監控

〔記者邱巧貞／台北報導〕南韓最大電商酷澎(Coupang)驚傳3,370萬名用戶個資遭外洩，外洩規模相當於每四名韓國成年人中就有三人受影響，震撼南韓科技與零售產業。據韓媒報導，該事件疑涉及中國籍員工不當取得資料，外洩內容包含姓名、電話、地址、電郵與購物紀錄，引發隱私與詐騙風險疑慮。

數位發展部(數發部)今(3)日召開「資安高風險APP」記者會，會中針對媒體詢問台灣是否受酷澎個資外洩事件波及，主管機關表示，我國於11月底已掌握相關情資，並立即透過既有聯繫管道與酷澎瞭解情況。根據酷澎向我方回報，本次個資外洩主要發生於韓國境內，受影響資料僅限當地用戶，目前尚未發現台灣用戶個資外洩跡象。

數發部進一步強調，儘管台灣並未受影響，政府仍持續監控事件發展，並要求酷澎提供後續調查及資安補強細節，以確保跨境電商在台營運符合我國資安要求。

官員也提醒，跨境平台的資料傳輸具全球性風險，消費者應提高自我保護意識，包括定期更新密碼、開啟多因子驗證等措施，以降低個資遭濫用的風險。

