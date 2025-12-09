酷澎3370萬筆個資外洩 疑中國籍前員工洩密
即時中心／林韋慈報導
南韓電商龍頭酷澎近日爆出3370萬筆用戶個資外洩的重大事件，由於韓國民眾普遍使用酷澎App購物，消息震驚社會大眾。今（9）日，韓國警方派出17名警員，突襲搜索酷澎總部，盼釐清案情。
據多家韓媒報導，首爾警察廳網路調查科表示，今（9）日上午派出包括偵查組長在內17名警員，前往位於首爾松坡區的酷澎總部，進行強制搜索。南韓警方說明：「這次的搜索行動，是為了準確掌握案情的必要措施，將基於搜索到的數位證據，調查外洩個資的犯嫌、犯案手段等事實。」
一名警方高層昨（8）日表示，「一直到目前為止，警方都是根據酷澎提交的資料，進行相關調查」，並強調如果有必要，可能在各方面進行追加調查。據悉，南韓警方已經取得用於犯罪的IP，並正追查外洩者，同時也調查酷澎內部客戶資訊管理系統是否存在技術性漏洞。
南韓酷澎11月29日宣布，共計3370萬筆的客戶個資外洩，其中流出的資訊包括姓名、電話號碼、電子郵件地址、寄送地址及部分訂單紀錄，酷澎強調，用戶的支付資訊、信用卡號碼或登入密碼，並沒有被外流。目前外界指出，洩漏個資嫌疑人為中國籍前員工，是之前開發認證系統的工程師。
原文出處：快新聞／酷澎3370萬筆個資外洩 疑中國籍前員工洩密
