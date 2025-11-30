酷澎3370萬筆個資外洩！韓媒爆嫌犯疑中國人

▲韓國電商巨頭酷澎(Coupang)爆出超過三千萬筆個資外洩事件，引發議論。（圖／路透社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 韓國電商巨頭酷澎（Coupang）爆出大規模個資外洩事件，多達3370萬位使用者個人資料遭外洩，韓媒指出，涉案人疑似為一名離職的中國籍員工，酷澎CEO朴大俊今日鞠躬道歉，對於補償方案仍待釐清受害範圍；至於是否為中國籍離職員工所為，他表示仍在調查當中，不便對外評論。

根據韓聯社報導，酷澎在本月18日首次發現個資外洩，原先向政府相關單位通報時僅表示4500個帳號個資外流，但在29日，突然暴增到3370萬個帳號的個資外流，且個資外流狀況疑似已持續數個月，自今年6月就有外洩狀況。

酷澎官方指出，外洩個資內容包含姓名、電話、電子郵件和收件地址與部分購買紀錄，但信用卡資料並未外洩。

韓聯社引述消息人士說法稱，經警方調查後，已確認一名中國離職員工具犯罪嫌疑，但他已離開韓國。

酷澎CEO朴大俊今（30）日下午出面鞠躬道歉，強調公司已主動通報並全面配合警方調查，得知個人資訊洩露後主動報告了此事，逐一通知了受害者。

被問及為何長達五個月的時間都不知道個資洩露時，朴大俊稱，調查還在進行中，因此很難詳細解釋；至於疑似有「中國籍前員工涉入資料外洩」。朴大俊表示，該議題屬於調查範圍，目前公司正積極配合警方與政府部門，「由於可能影響調查，因此無法就相關細節發表意見。」

他強調，目前必須先釐清受害者範圍、損失程度和洩露內容，並在確定狀況後才能提出合理補償方案，接著是採取措施防止個資外洩事件再次發生，公司將確切落實合理的損害賠償方案。

酷澎公司則發出聲明表示，對於自6 月 24 日起發生的個資外洩事件深感抱歉，公司正在審查可以對現有資訊安全設備和系統進行哪些更正作業，以便更好地保護客戶資料，避免未來受到個資竊取事件的影響。

