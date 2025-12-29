酷澎370億賠償個資外洩案！ 每人可領逾千元抵用券

南韓電商酷澎，爆發大規模個資外洩，酷澎今天公布，總金額高達11.8億美金，大約370億台幣的補償方案。受影響的酷澎用戶，每人可以領到1000多塊台幣的抵用券。

南韓電商巨頭「酷澎」針對個資外洩，宣布大約370億台幣的補償方案。（示意圖／shutterstock達志影像）

南韓電商巨頭酷澎近日公布針對大規模個資外洩事件的補償方案，總金額高達11.8億美元（約370億台幣），將向3370萬個被外洩的帳號持有者提供賠償。每位受影響用戶可獲得約1095元台幣的抵用券，預計於1月15日開始陸續發放，並可用於酷澎提供的各項服務。然而，此事件近期又爆出新爭議，南韓警方發現酷澎在將涉案嫌犯的筆電交付警方前，曾自行進行數位鑑識卻未向當局主動說明。

酷澎於28日針對大規模個資外洩發出道歉聲明後，隨即公布了最新的補償方案。根據官方公告，酷澎將向所有受影響的3370萬個帳號持有者提供總額約1.685兆韓元（折合台幣約370億元）的補償金，平均每位用戶可獲得約1095元台幣的抵用券。這些補償將從1月15日開始陸續發放，受影響用戶可將抵用券運用在酷澎提供的各項服務中。

然而，酷澎的個資外洩案件近期又面臨新的爭議。南韓警方調查發現，酷澎在將涉案嫌犯的筆電交付給警方之前，公司已經自行進行了數位鑑識，但卻沒有向當局主動說明這一程序。目前警方正在調查釐清這一行為是否涉及不法。關於嫌疑人身分，南韓警方已確認與酷澎接觸的對象就是同一人。警方表示，一旦完成相關鑑識作業後，將進一步啟動傳喚程序，以深入調查此次事件的來龍去脈。

