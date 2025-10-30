酷澎APEC峰會演說 致力擴展美國出口

▲酷澎於2025年APEC企業領袖高峰會上發表主題演講。（圖／酷彭提供）

[NOWnews今日新聞] 美商酷澎於2025年APEC企業領袖高峰會上發表主題演講，致力於運用AI技術重新定義未來商務、擴展美國出口，並鞏固美國在全球AI競賽中的領導地位。Coupang酷澎全球事務長Robert Porter表示，酷澎已在亞太地區投入數十億美元，協助來自美國等中小企業透過酷澎銷售商品。

Robert Porter指出，酷澎正透過AI及先進技術推動美國出口、協助企業成長，並鞏固美國在全球AI競賽中的領導地位。「我們已在亞太地區投入數十億美元，發展AI技術、機器學習、先進機器人、智慧物流、雲端運算等創新，協助來自美國及全球的數十萬家中小企業透過Coupang銷售商品。」

自2022年至2024年，Coupang酷澎在亞太地區的AI及先進技術投資已超過30億美元（約新台幣919.29億元）。其世界級的端到端物流系統結合AI驅動服務，重新定義全球供應鏈，提供顧客更低價格與更快速的配送體驗。

AI技術的應用使酷澎能夠預測顧客需求、規劃最有效率的配送路徑，並透過無人堆高機、分揀機器人等AI優化物流，這些創新讓顧客享有前所未有的服務體驗。例如，若韓國顧客在午夜前下單購買生鮮食品或智慧型手機，商品可於隔日清晨送達家門。

酷澎指出，酷澎推動美國與貿易夥伴之間的商務往來，數千個美國品牌透過公司平台服務，成功拓展至韓國、台灣等亞太地區關鍵市場，每年促成數十億美元的美國商品與農產品出口。

酷澎的零售創新技術，讓美國的小型健康品牌或韓國農民也能擁有如《財富》500強企業般的庫存管理、市場預測與數位行銷能力。例如，總部位於伊利諾州、由女性領導的小型企業Carlson Labs，透過酷澎向亞洲消費者銷售健康產品，在單季內銷售成長48%。在韓國，當地西瓜農民則運用酷澎AI技術，實現當日從農場直送消費者家門的配送服務。

酷澎強調，未來，將持續在亞太地區投資AI與先進技術，致力於提供世界級的顧客體驗、推動美國商品與農產品出口、支持中小企業成長，並促進美國政府對AI創新的承諾。

