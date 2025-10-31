酷澎WOW會員「自動扣款」惹議！公司回應了

▲針對「WOW會員」免運方案爭議，酷澎今（31）日指出，消費者可隨時透過多項管道取消訂閱，並強調試用期即將結束皆會提醒顧客。（圖／酷澎臉書）

[NOWnews今日新聞] 民眾網購時常常出現糾紛，有立委近日接獲多起民眾投訴，指出使用酷澎（Coupang）」未明確加入「WOW會員」免運方案的情況下，被自動扣款59元、取消退訂繁瑣困難等，引起民眾不滿。對此，酷澎今（31）日指出，消費者可隨時透過多項管道取消訂閱，並強調試用期即將結束皆會提醒，確保顧客權益。

民進黨立委李坤城今邀數發部與行政院消費者保護處、公平交易委員會開「購物平台標示不清陷阱多 消費者變冤大頭」記者會。李坤城表示，WOW會員制於今年9月1日起實施收費，根據行政院消保處統計9月1日至10月26日，涉及訂閱會員的相關消費爭議申訴及調解案件酷澎29件。

陳情民眾指出，在結帳頁面上就會引導使用WOW無條件免運，但事實上並非無條件而是月繳59元，介面雖有提及「月費$59查看會員條款」，但文字比例甚小，甚至平台已預設勾選「同意加入」，在未察覺的情況下被收取會員費，令人懷疑酷澎是否有「變相強制收費」、「被迫自動續訂」、「取消程序複雜」等問題。

對此，《今日新聞NOWNEWS》記者詢問酷澎，酷澎今日表示，感謝委員與各主管機關長官的寶貴意見，始終重視顧客的體驗與信任，今年開始為了回饋台灣愛用者推出訂閱會員服務，包括火箭速配和火箭跨境產品無條件免運、專屬特價商品、與延長免費退貨期間等專屬權益。免費試用期結束後開始收取月費新台幣59元，每個月到期後自動續約，而消費者可隨時透過多項管道取消訂閱。

酷澎強調，目前提供業界最具彈性的會員取消機制，顧客可隨時透過三種方式：包含電話、線上客服或於App內取消會員訂閱。即使已使用會員專屬權益，每位會員仍可享有一次即時取消訂閱的機會，系統會立即啟動退款流程，退還當月會員費用。同時，若訂閱會員尚未使用任何會員權益，則可不限次數申請當月費用的即時退費。

酷澎並提到，截至今年9月提供所有會員最長達九個月免費試用延長優惠。訂閱會員每月收到電子郵件提醒延長內容與試用到期日，App內亦同步顯示相關資訊，在試用期即將結束前，會員會再次收到電子郵件提醒將轉為訂閱會員，確保充分通知顧客轉換流程與權益。

酷澎指出，有關訂閱會員的註冊與取消流程、帳單明細及月費資訊等方面做到透明揭露，符合產業標準並提供明確且完整的說明。所有訂閱會員申請僅在充分告知顧客WOW會員權益與條件，顧客並於App內點擊確認同意後，方會正式生效；顧客在成功訂閱後，系統除立即於App中顯示訂閱完成，並同步寄出電子郵件通知正式成為WOW會員。訂閱會員也可隨時在App的會員專區查看訂閱資訊與使用紀錄，確保整個流程透明且清楚。

