酷玩演唱會偷情醜聞女主管首發聲：恥辱烙印、過往成就全被抹煞

今年7月在酷玩樂團（Coldplay）演唱會上因「親吻鏡頭」（Kiss Cam）引發爭議的克莉絲汀·卡博特（Kristin Cabot），近日首度打破沉默接受《紐約時報》和英國《泰晤士報》訪問，透露自己在醜聞後難以找到新工作，甚至被告知「無法就業」。

Astronomer執行長拜倫在演唱會上被拍到與同公司人資總監卡博特親密互動。（圖／翻攝自TikTok）

《People》20日報導，現年53歲的卡博特原本擔任科技新創公司Astronomer的首席人力資源總監，她在訪問中表示，這起事件讓她遭受公眾羞辱、騷擾和威脅，最終也失去了工作。她向《泰晤士報》表示：「這就像一個恥辱的烙印，人們抹煞了我一生中所完成的一切和職業生涯中取得的成就。這不能成為最終定論。」

卡博特於2024年11月開始擔任該職位。Astronomer完成內部調查後，曾要求她回到原職，但她拒絕並選擇協商離職。她向《紐約時報》解釋：「我無法想像當我成為笑柄時，如何能以人資總監的身份站出來。」她進一步說明：「外界有很多聲音說我不負責任，但實際情況是董事會說『請留下來』，而我說『怎麼可能？我的工作就是向大家展示我們應有的行為標準和價值觀』。」

她表示，如果事件沒有在網路上發酵成那樣，她本可以站出來說「這是一個非常糟糕的決定，我很後悔，對於讓大家陷入這種處境我感到抱歉，但我致力於這個地方」，然後繼續工作。

兩人被鏡頭捕捉到後迅速分開。（圖／翻攝自TikTok）

卡博特的職業生涯始於廣告和銷售領域，之後轉入人力資源。她向《紐約時報》表示自己工作態度認真，會「穿牆而過完成任務」。她的朋友韋爾奇（Alyson Welch）曾與她在科技公司neo4j共事，形容卡博特總是表現得「極度專業」。

針對外界質疑她的職業成就是靠不正當關係獲得的說法，卡博特向《紐約時報》表示，這些「到處睡覺」的指控讓她非常憤怒。她說:「我職業生涯中花了很多時間把男人的手從我屁股上拿開。」據報導，她從13歲就開始工作。

今年7月16日，卡博特和其同公司前執行長安迪·拜倫（Andy Byron）與朋友們一起參加在麻薩諸塞州福克斯伯勒吉列體育場舉行的酷玩演唱會，兩人被「親吻鏡頭」拍到，拜倫的手臂環繞著她。兩人立即試圖躲避鏡頭，主唱克里斯·馬汀（Chris Martin）在台上開玩笑說他們可能有「外遇」。

卡博特表示演唱會當時他正經歷婚姻分居。 （示意圖／pexels）

拜倫最終辭去Astronomer的職務，公司在他離職後表示「我們的領導者應該在行為和問責制方面樹立標準，但最近這個標準沒有達到」。

卡博特向《泰晤士報》透露，演唱會當時她正在經歷婚姻分居，已經在與其丈夫安德魯·卡博特（Andrew Cabot）辦理離婚，但拜倫的婚姻狀況仍不明確。她在《紐約時報》訪問中聲稱，拜倫曾表示他也正在與妻子梅根（Megan）分居，但他從未公開評論，且他和妻子在9月被目擊一起出現在公開場合並戴著婚戒。她表示那晚演唱會是她和拜倫唯一一次接吻。

卡博特說，自9月最後一次見面後，她與拜倫的聯繫已降到最低。她向《紐約時報》表示，兩人認為「彼此交談會讓每個人都更難繼續前進和療癒」。

