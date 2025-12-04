酷玩生活節 漫遊綠道探索水圳

烏山頭水庫酷玩生活節六、七日登場。

（記者盧萍珊攝）

記者盧萍珊∕官田報導

農水署嘉南管理處串聯烏山頭、嘉南大圳水圳綠道、山海圳國家綠道，推出「烏山頭水庫酷玩生活節」，六日有「酷玩健行．綠道漫遊」、七日「酷玩騎旅．水圳探秘」，以水資源永續利用，推廣在地觀光與運動休閒。

嘉南管理處烏山頭水庫風景區管理分處表示，酷玩生活節的核心理念在於永續環境×水資源教育，活動不僅是運動，更是生動的戶外教學。六日「酷玩健行．綠道漫遊」鼓勵民眾親水慢旅，健走體驗烏山頭水庫與水圳綠道的自然風光，沿途設有補給站、集章區，在健走間學習節水與環境永續的重要，完成健走與集章後可換一百五十元園遊券與摸彩券；當天烏山頭水庫環境教育園區也舉辦環境教育闖關集章活動。

七日「酷玩騎旅．水圳探秘」，則以自行車路線串連水庫與綠道，有導覽解說員帶領探索嘉南大圳的歷史文化與生態。

酷玩生活節還有精彩表演、市集設攤，邀請民眾一同在運動中探索水圳文化，體驗綠道漫遊的自然樂活，帶動周邊觀光效益，烏山頭水庫在六、七日免費開放入園，歡迎民眾自由參加健走、騎旅水圳。