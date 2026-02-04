「酷的夢」228萬訂閱頻道救回了！駭客疑來自這國

酷的夢頻道日前被盜，所幸目前已經救回，頭像也恢復。翻攝酷的夢臉書、YT



擁有228萬訂閱的YouTube頻道「Ku's dream 酷的夢」日前驚傳被盜，昨（2/3）晚傳來好消息，已經緊急救回。創辦人「酷」在IG限時動態透露，懷疑可能是來自俄羅斯的攻擊。

酷1日對外求救，表示收到MrBeast合作邀請函，由於寄件者旁有藍勾勾認證，就點擊驗證了，沒想到帳號立刻被盜，大喊：「我的YouTube被盜了、掰掰了，有在Google工作的人嗎？好緊張，怎麼辦，NO！」相當焦急。

廣告 廣告

YTR「酷」帳號被盜，透露是收到adobe官方信件，進行驗證時遭盜。翻攝酷的夢IG

經過多方幫忙，在過程中也出一份力的網紅志祺七七昨晚在Threads透露，「酷的夢頻道也救回來哩，接連有好消息真開心」，總算是保住頻道裡的448部影片。

目前觀看「Ku's dream 酷的夢」網頁，酷的頭像已經回來，網友也開心直呼「水啦」、「超讚超讚！」、「詐騙真的太可惡了，小T想說怎麼那麼久沒看到酷的新片」。

更多太報報導

韓綜首曝大S離世前「想回家」！赴機場時心臟驟停、搶救14小時仍不治

蘇永康出道30年首攻高雄 搶票時間曝光

八點檔都不敢這樣演！侯怡君被罵「小三」26年 蕭大陸護妻對峙舊愛