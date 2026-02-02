「酷的夢」228萬訂閱頻道被盜！《中文怪物》心血恐沒了 急求救：有在Google工作的人嗎？

YTR「酷」帳號被盜，透露是收到adobe官方信件，進行驗證時遭盜。翻攝酷的夢IG



知名YouTube頻道「Ku's dream 酷的夢」昨（2/1）晚驚傳被盜帳戶，創辦人「酷」在Instagram限時動態求救，透露因點擊MrBeast合作邀請函，沒想到就被盜了，擔心地直呼：「有在Google工作的人嗎？」

法籍網紅「酷」說，他收到一封來自adobe官方帳號的email，內容提到擁有4億訂閱的YouTuber「MrBeast」想找各地創作者合作，由於寄件者旁有藍勾勾認證，他以為安全就點入連結，並輪入YouTube帳號進行驗證，未料下秒帳號就被盜了。

YouTube頻道「Ku`s dream 酷的夢」疑似遭人盜用，頻道顯示有些異常。翻攝酷的夢YT

「酷」著急表示，目前正等待Google的回覆，「不知道有沒有辦法搶回來」，更急得向粉絲求救：「有在Google工作的人嗎？」他並提醒其他創作者，看到同樣的email千萬別點擊，懷疑這是詐騙集團的釣魚手法。

「Ku's dream 酷的夢」共有228萬訂閱，影片多達448部，特別是去年暴紅的《中文怪物》系列，目前頭像顯示異常，但影片都還在。

網友擔心，「希望駭客或盜用者千萬不要刪掉酷的影片」、「盈利我猜應該是匯到帳戶 應該偷不走 但如果刪掉他的影片我都替他心疼」、「好像前陣子一個小頻道rinrin的日本混血女孩也是遇到一樣的問題耶！YT 484出現資安漏洞」、「要變成奇怪的印度頻道了嗎？」、「對呀，希望拿得回來，經營那麼多年的心血」。

