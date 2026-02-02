「酷的夢」YouTube頻道被盜 本人急求救：怎麼辦？

百萬YouTuber「Ku's dream 酷的夢」的YouTube頻道帳號被盜。（圖／kudream ig）





百萬YouTuber「Ku's dream 酷的夢」被盜帳號！酷在1日透過限時動態坦承「我的YouTube帳號掰掰了」，並透露被盜原因疑似與他點進不明連結有關，酷還向網友求救：「在Google工作的人嗎？」

酷在IG限時動態哀嚎：「我的YouTube被盜了、掰掰了，有在Google工作的人嗎？好緊張，怎麼辦，NO！」酷接著表示，當時收到adobe官方帳號的資料，聲稱擁有4億人訂閱的YouTuber「MrBeast」邀請各地的創作者合作。

酷坦言，當他點進連結申請、輸入YouTue帳號時，看到要「驗證」就知道被盜了。他也用這次慘痛經驗，呼籲大家「絕對不要點」，同時不忘標註adobe、MrBeast的官方帳號吐槽，「你們到底在幹嘛」。

消息曝光後，許多網友向駭客疾呼「拜託不要刪掉他的影片」。酷後續也更新狀況表示，目前還要等Google的通知與處理結果，「還不知道有沒有辦法搶回來」，一切要先等Google人員處理。



