法籍網紅「酷」長期居住在台灣，相當熱愛台灣文化與美食，過去時常拍片讓法國民眾品嘗台灣料理。不過，擁有228萬訂閱人數的他，近日突然在IG求救，指出自己的YouTube頻道無預警遭到盜用，並透露自己僅做了「1個動作」。

酷於1日在IG限時動態發布一段影片，透露自己無法登入頻道，焦急喊道：「我的YT被盜了，掰掰了，有在Google工作的人嗎？好緊張，怎麼辦，NO！」他也立刻向網友求助。事後酷進一步說明，自己先前收到一封看起來像是Adobe官方帳號寄來的E-mail，內容提到擁有4.6億訂閱數的YouTuber MrBeast想尋找其他創作者合作，信中還附上網頁連結。沒想到酷點進連結後，依照網頁指示輸入了自己的YouTube帳號資料，結果頻道隨即出事。



「酷的夢」YT出事了！228萬頻道疑似被盜「全因1動作」他急求救曝過程

酷稱YT頻道無法登入。（圖／翻攝自IG@kudream）

事後他也緊急提醒網友，若收到類似信件千萬不要點進去。消息曝光後，不少網友留言打氣與討論：「要救回來」、「應該救得回來吧，他的臉就是通關密碼」、「資安真的很重要」、「官方應該可以協助處理」、「中文怪盜」、「我以為有多重驗證應該很難發生這種事，看來駭客真的很厲害」。

「酷的夢」YT出事了！228萬頻道疑似被盜「全因1動作」他急求救曝過程

酷指出自己點了Adobe與Mrbeast的邀約連結後，頻道便無法登入。（圖／翻攝自IG@kudream）





