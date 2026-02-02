「酷的夢」YT頻道遭盜求救：有在Google工作的人嗎？ 網憂作品全消失

酷本人證實YT頻道遭盜。（圖片取自@kudream Instagram）





知名YouTube頻道「Ku's dream 酷的夢」帳號遭盜！有網友發現頻道顯示很奇怪，酷也在限動證實「我的YouTube帳號掰掰了，有在Google工作的人嗎？」，事情曝光後立刻引發討論，許多網友擔心喊話「天呀希望駭客不要刪掉他的影片」，深怕頻道過往448部心血作品全遭抹滅。

一名網友在Threads發文指出，剛剛看「酷的夢」的限時動態，發現其YT頻道疑似被盜了。對此，酷本人也在Instagram限時動態證實，「嗨各位，禮拜日好，我的YouTube被盜了，我的YouTube帳號掰掰了，有在Google工作的人嗎？好緊張喔～」。

貼文曝光後，許多少粉絲憂心頻道內容恐被下架、刪除，紛紛留言詢問狀況，甚至有人喊話駭客「希望駭客不要刪掉影片」。對此，酷也在貼文底下回應，「謝謝大家的關心，目前Google那邊沒有消息，還不知道有沒有辦法搶回來，等明天大家上班的時候比較有機會找人幫忙處理」。

同時，也有網友分享疑似詐騙手法，指出不法分子可能透過釣魚信件，假借「驗證YouTube帳號」名義，誘導創作者輸入帳號資訊，進而盜走頻道；讓許多網友驚呼沒想到還有這種詐騙手法。

