酷的夢YouTube頻道驚傳被盜！228萬訂閱與《中文怪物》心血恐遭刪急求援

擁有228萬訂閱的法籍YouTuber「酷的夢」驚傳YouTube頻道被盜，讓粉絲擔心他多年累積的作品可能遭刪除，尤其是去年爆紅的節目《中文怪物》。這起事件迅速在社群平台引發討論，酷本人也在Instagram上公開說明，透露自己正面臨喪失頻道控制權的緊急狀況。

酷在IG上求救，透露自己的YouTube頻道被盜了。（圖／翻攝自IG @kudream）

酷在限時動態中表示，他昨（1）日晚間發現YouTube帳號無法登入，並緊急求助：「我的YouTube被盜了、掰掰了，有在Google工作的人嗎？好緊張，怎麼辦，NO！」他表示Google信箱無法登入，目前也尚未與Google取得確定聯繫，正在等待官方回應。

酷也透露，異常情況可能源自他點擊了一封來自看似官方發送的Adobe帳號郵件，內容宣稱YouTuber MrBeast有意尋求合作，他點擊連結並輸入驗證資料後帳號被竊。酷在動態中提醒其他創作者不要輕易點擊類似連結，同時標註了Adobe與MrBeast的官方帳號，詢問：「你們到底在幹嘛？」並附上一個生氣的表情符號，看得出又氣又急。

酷點進看似Adobe的官方帳號發送的郵件後，Google帳號無法登入。（圖／翻攝自IG @kudream）

「酷的夢」頻道自2018年成立以來累積228萬訂閱，至今已發布448部影片，總觀看數高達5.7億次。去年推出的中文競賽節目《中文怪物》更讓他在台灣人氣水漲船高。粉絲擔心，若帳號長期無法恢復，這些心血作品可能面臨被刪除風險。

網友在社群平台上也表達關注，部分人發現頻道顯示異常，並在社群留言直呼「希望影片不要被刪掉」。也有網友指出，這類事件可能屬釣魚詐騙手法，透過偽裝官方帳號誘導輸入個人資訊進而盜用帳號。

YouTube頻道「酷的夢」擁有228萬訂閱，現在慘遭盜帳號。（圖／翻攝自YouTube @Ku`s dream酷的夢-）

