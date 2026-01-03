酷航揪內賊！客艙長偷拿「機上餐飲收入」366次 2年侵占97萬

新加坡酷航31歲空服員盧克曼（Lukman）涉嫌利用職務之便，近兩年內多次侵占機上餐飲銷售現金。（示意圖／酷航提供）

新加坡酷航31歲空服員盧克曼（Lukman）涉嫌利用職務之便，近兩年內多次侵占機上餐飲銷售現金，累計犯案366次、金額接近4萬新加坡幣（約新台幣97萬元），日前遭法院起訴並已認罪。

《新明日報》報導，盧克曼案發時擔任客艙事務長，除負責監督其他空服員、確保乘客安全外，也須在航班結束後清點並彙整機上餐飲銷售金額。依公司規定，事務長必須核對售出商品與現金數目，將資料登錄系統，並於48小時內把現金存入公司辦公室保險箱。

調查顯示，盧克曼於2023年某次航班後遺失兩個裝有現金的收納袋，因擔心遭追究而選擇隱瞞未報。之後他發現主管並未察覺現金未入帳，遂利用制度漏洞，持續將後續航班的餐飲現金據為己有。

檢方指出，盧克曼的犯行可分為兩個階段。2023年7月至2024年3月間，他在156趟航班中侵占1萬7807新加坡幣（約新台幣43.4萬元）；2024年4月至2025年3月，又在210趟航班中侵占2萬2053新加坡幣（約新台幣53.7萬元），部分款項用於個人債務支出。

酷航於2025年3月20日報警，盧克曼隔日被捕並獲准保釋。酷航回應指出，該名員工已離職，基於人事與司法程序，不便進一步評論。檢方考量其及早認罪，建議判處至少7個月徒刑，案件預計2月3日宣判。

