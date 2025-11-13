酷英平臺及英檢系統應用AI技術提升英語能力

「酷英平臺及英檢系統應用AI技術，協助國小至大專學生全面提升英語能力」說明會大合影。（圖：教育部提供）

為強化數位輔助英語學習，落實二○三○雙語政策，教育部國教署建置「英語線上學習平臺（酷英平臺）」及「英語自主檢測系統（英檢系統）」，運用ＡＩ技術，開發英語口說、聽力、寫作學習資源，以及口說測驗內容評分機制，提供國小到大專學生聽、說、讀、寫全方位的「免費」英語學習資源與檢測功能，營造英語聽說的學習情境。

為鼓勵師生踴躍使用酷英平臺及英檢系統，教育部林主任秘書伯樵表示，酷英平臺擁有豐富的學習資源提供學生自主學習，也可由教師教學時搭配使用。學生在酷英平臺完成學習後，可以運用英檢系統瞭解自己的英語能力是否已達到各級別能力標準。系統不只會即時給出成績，還會分析學習表現、推薦相對應的酷英平臺學習資源。透過英檢系統的即時回饋，讓學生有明確學習方向，並方便教師與家長協助孩子進步。

國教署表示，酷英平臺擁有多項ＡＩ功能，例如發音評測專區，可幫助學生練習口說、矯正口音；ＡＩ英語聊天機器人，讓學生能模擬各種生活情境練習對話；ＡＩ寫作工具，提供用字與句型建議，幫助學生提升英文寫作能力。此外，今年酷英平臺正式延伸至大專學生，並配合雙語政策，課程分成「通用英文」、「學術／專業英文」及「檢定考試英文」三大類。不管是日常英文、學術學習、還是多益、雅思、托福準備，都能在酷英平臺找到資源。

另英檢系統今年新增Ｂ２級別，大專學生也可以使用，並在口說測驗中加入開放式題型，包含回答問題、依資訊應答及看圖敘述三種題型，檢測學生活用英語表達之能力。系統透過ＡＩ即時評分，不只能判斷發音、文法正確性，也能分析用字多樣性與內容完整度。測驗後會立即提供個人化分析與自主學習建議，並連結到英檢系統的練功坊專區，讓學生能根據回饋持續練習，實際告訴孩子該怎麼進步。不是只有分數，更有方向。