酷龍姜元來坐輪椅現身 仔仔言承旭互相攙扶

具俊曄「酷龍」團員姜元來2日特別坐輪椅出席大S雕像落成儀式。（陳俊吉攝）

SJ成員始源2日壓軸抵達大S紀念活動上獻花致意。（陳俊吉攝）

仔仔周渝民（左）2日與言承旭一同出席大S追思會。（陳俊吉攝）

王柏傑（左）、謝欣穎2日共撐一把傘現身，疑似復合了。（陳俊吉攝）

楊丞琳（右）2日與阿雅現身悼念大S。（陳俊吉攝）

大S徐熙媛紀念雕像昨在金寶山碑林名人區落成，除了S家親屬與老公具俊曄出席以外，大S生前的好友也都到場參與追思。包含羅志祥、楊丞琳、陶晶瑩、阿雅、范曉萱、黑人夫婦、吳佩慈等人外，具俊曄過去團體「酷龍」夥伴姜元來專程坐輪椅前來，大S前男友周渝民（仔仔）與《流星花園》CP言承旭也到場，在典禮接近尾聲時，「韓流帝王」Super Junior成員始源也現身，直奔大S雕像前獻花。

仔仔過去曾跟大S有過一段情，大S離世後，仔仔曾於去年5月的記者會上公開感謝她，「我精神不好時，熙媛接住我，我很幸運我有很多接住我的人」，可見大S在她心中的地位。仔仔昨跟言承旭一同走入揭幕會場，結束後兩人緩緩互相攙扶離開，即使都戴著墨鏡，依舊可以看出他們的哀傷與難過。

始源則是在活動尾聲突然搭車現身，眾人都很驚訝他的到來。據悉，始源跟具俊曄私交不錯，始源非常敬重這位前輩，而Super Junior上周末才在日本福岡參與SM TOWN演唱會，隔日始源就馬上從日本獨自飛來台灣致意，相當暖心，足見具俊曄這位前輩在他心中的地位與好交情。

此外，具俊曄當年「酷龍」團員姜元來坐著輪椅到場陪伴具俊曄揭開愛妻的紀念雕像，如同當年具俊曄支持他一樣，友誼比金堅。而他在儀式結束要離開前，還特別面對在場媒體揮揮手致意，相當有禮。

讓人意外的是，去年9月才對外證實分手的王柏傑與謝欣穎，昨共撐一把傘到場悼念大S，最後也一起離開，被認為是復合前哨。對此，王柏傑經紀人表示「不回應」，僅稱兩人私下仍是像家人般的朋友。至於為何會一起出席？經紀人說：「小朋友沒想那麼多。」