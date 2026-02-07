酷龍姜元來陪具俊曄悼念大S！妻「 放閃一舉動」遭轟 原因曝光

社會中心／吳玟誼 黃柏榕 台北報導持續帶您來關心，百歲人瑞和68歲看護的結婚案！獨家來帶您來看看，子女們看到102歲的爸爸回來了，激動到哭出來，但他們也很擔心爸爸人身安全，深怕對方來搶人，出動更多人來保護。至於外界最關心，當時的"證婚人"到底是誰，家屬獨家透漏，其中一個是看護兒子，另一位則懷疑是看護的朋友。身價高達8億，高齡102歲的人瑞，好不容易被子女們接回家，兒女們一看到好久不見的父親，激動的哭出來。一家人終於大團圓，女兒更興奮地播放爸爸最愛的日文歌，隨著旋律起舞，父親能在農曆年前成功回家，大家都好開心。百歲翁與看護結婚案 家屬揭"證婚人"身分疑點。（圖／民視新聞）不過，爸爸剛回家，換了一個不同的居住環境，似乎還有些不習慣，子女們先不斷安撫他。人雖然接回家了，但68歲的"看護"，在老翁子女不知情的狀況下，變成102歲爸爸的合法妻子，家屬還是想了解清楚，到底怎麼一回事。百歲翁與看護結婚案 家屬揭"證婚人"身分疑點。（圖／民視新聞）對於為何結婚，老父親說不清楚，但家屬探查得知，證婚人都不是他們的親友，未來對於這一起婚姻，恐怕還得上法庭辯個分明，但最慶幸的是，父親回家後，狀況越來越好了。家屬就怕看護這一方要來搶人，層層保護父親，這一起人瑞突然和68歲看護結婚的事件，未完待續。原文出處：獨／百歲翁與看護結婚案 家屬揭「證婚人」身分疑點 更多民視新聞報導台中女搭計程車醉倒「遭惡狼司機侵犯」！他囂張錄影丟包路邊…下場曝三重離奇車禍！機車衝撞新北環保局車 釀1死2傷身價8億人瑞突娶68歲看護！律師甩2疑點：有良心嗎？

民視影音 ・ 1 天前 ・ 19 則留言