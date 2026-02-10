酷龍姜元來陪具俊曄...「返韓妻子放閃惹議」 不忍疑回嗆酸民

酷龍」隊友姜元來特別來台陪具俊曄，妻子金松隨後放閃惹議。（圖／翻攝自姜元來、金松 IG）





藝人大S（徐熙媛）在本月2日離世一週年，丈夫具俊曄為她設計紀念雕像，安置在長眠的金寶山，當天也邀請了親友一起見證揭幕，而「酷龍」的隊友姜元來雖然行動不便，但依舊來台陪伴摯友，豈料，妻子金松的發文卻引發爭議。

金松曬出「酷龍」姜元來返韓後帶來的禮物。（圖／翻攝自金松 IG）

金松在6日曬出影片，姜元來從台灣返家後拿出了許多禮物，而在文中她也提及老公很貼心，詢問有沒有要從免稅店買什麼，她也開心表示：「我當然立刻抓緊機會不放，還好我沒說要GUCCI包，不然後面得多加一個0。真的很感謝，鞠躬。」

金松放閃惹議，疑似回嗆酸民。（圖／翻攝自金松 IG）

由於姜元來此次訪台，主要是為了悼念大S，有部分網友認為這種狀況放閃並不妥，而金松則在昨日深夜，以黑底白字寫下：「오지랖 : 자신과 직접적 관계가 없는 일에 지나치게 간섭하는 태도를 비유적으로 이르는 말.（多管閒事：比喻過分干涉與自己沒有直接關係的事情）」，疑似回應近日爭議。



