「酷龍」姜元來曝具俊曄抱友痛哭 心疼他瘦回26年前模樣

姜元來（左起）、洪祿基、具俊曄默默流淚。翻攝clon52 IG



具俊曄前天（2╱2）為愛妻大S（徐熙媛）逝世1周年舉辦紀念雕像揭幕儀式，「酷龍」團員姜元來特地來台直奔金寶山墓園追思，昨深夜姜元來在IG分享此行並未事先告知老友，他心疼透露：「好不容易見到的俊曄，瘦到連26年前大S送他的衣服都還穿得下的程度。」

姜元來坐著輪椅和韓星洪祿基一起直奔金寶山，2 人與具俊曄面對面坐著，從照片也能感受到無盡悲傷，他透露：「我雖然去年夏天曾和他（具俊曄）短暫見過，但祿基則是久別重逢，一見面2人就抱在一起痛哭。好一陣子連近況都說不出口，只是愣愣地、1句話也沒有地拭著眼淚。」

廣告 廣告

而大S的紀念雕塑命名為《熙媛的永恆軌道》，由具俊曄擔任製作人、李承道是藝術總監，李承道也在臉書分享塑像的右手背上，刻著與大S本人相同的圖案，「1朵她與 Koo共同擁有的小花，以及環繞手腕的3條線圈」。

具俊曄穿著26年前大S送的大衣。翻攝clon52 IG

具俊曄在與大S結婚後的每1個周年都會在2人手上各刺上一道線圈，為了牽手時能讓線條彼此相扣，刺青分別落在他的左手與大S的右手，李承道透露：「如今，Koo已經在自己的手腕上，為他們刺下了第4條線。」

而大S的碑文之中同樣引用了她與具俊曄身上的刺青語彙，李承道透露：「大S背上的一雙翅膀化為羽毛，具俊曄右肩上、為她而刺的皇冠，則加冕在英文字母『S』之上，重新組合成一個全新的圖騰，使2人的精神得以在此長久相伴。」

前天儀式結束後返程的路上，李承道問具俊曄此刻在想什麼，「他說他在想——明天要煮什麼早餐，帶上山去……，這究竟是什麼樣的愛？這，就是具俊曄對大S的愛」。

更多太報報導

謝金晶胸部冒3公分腫塊 「大家幫我祈禱」

方宥心哽咽憶袁惟仁：像暖心爸爸 黃嘉千曝私下探視

《陽光女子合唱團》4億撐腰登台片影史第6 孫淑媚靠影迷彌補遺憾