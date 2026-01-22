酸中帶甜醋香味十足！年節必吃「糖醋黃金魚」

糖醋黃金魚黃金(年菜料理)

酸中帶甜醋香味十足的糖醋魚無論大人小孩都愛的滋味加入色彩繽粉的甜椒就可以為年菜增添喜氣

食材

黃魚, 1條

紅黃甜椒青椒, 各半顆切絲

小黃瓜片, 半條

洋蔥, 半顆切絲

蔥, 2 根

炸油, 適量

地瓜粉, 1/3杯

料理步驟





步驟 1：所有食材備妥





步驟 2：將番茄醬、糖、白醋 水混合成糖醋汁糖醋醬比例1:1:1:1





步驟 3：切好的魚加入醃魚食材醃約10分鐘





步驟 4：醃好黃魚沾上地瓜粉



步驟 5：鍋中倒入適量油加熱至約180度油炸至金黃可在油鍋內插入竹筷，若竹筷周圍冒出小泡泡代表油溫接近可油炸的溫度





步驟 6：起鍋擺盤備用





步驟 7：另起鍋，倒入少許油，放入洋蔥絲炒香後倒入紅黃甜椒、青椒及小黃瓜片炒一下放入糖醋醬，煮至滾沸，加入太白粉水勾芡。





步驟 8：最後醬汁煮勻再淋至炸好黃魚上，澆淋方式能保持魚肉酥脆口感再撒上香菜末或蔥絲點綴完成

小撇步

可變化為茄汁味的糖醋醬,用番茄醬取代醬油 依個人調整

黃魚也可以選用其他喜愛得魚種或魚片也可

