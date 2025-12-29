酸交流換和平 沈伯洋：蔣萬安訪中後、中共隨即宣布軍演

民進黨不分區立委沈伯洋。 圖：Y’s Day「週三青年日」提供（資料照）

[Newtalk新聞] 中共今（29）日突襲宣布對台舉行「正義使命—2025」環台軍事演習，時間點正值台北市長蔣萬安赴上海出席雙城論壇後，引發外界高度關注。對此，民進黨立委沈伯洋今日指出，這正再次證明中國的行為模式「在中國的劇本裡，只有進攻，沒有善意」。

沈伯洋表示，蔣萬安結束雙城論壇行程後，中共隨即發動軍演，這樣的時間點本身就已說明問題。他直言，中國從未因為台灣釋出善意或展現柔軟姿態而收手，反而一再證明，只要台灣示弱，就會被視為可趁之機。

沈伯洋指出，部分政治人物仍試圖以「交流」、「姿態」換取和平，這種想法並不符合現實。他強調，對北京而言，沒有「善意回應」這件事，只有成本與利益的計算。「軟弱只會讓對方覺得進攻成本更低，妥協反而是在替侵略鋪路。」

他進一步說，中國的對台戰略從來沒有改變，唯一能改變的，是台灣自身的準備程度。「我們唯一能掌握的，是讓對方知道——打不打得起。」沈伯洋強調，國防力量與民防準備每增加一分，對方發動攻擊的成本就會隨之提高。

沈伯洋最後強調，和平不是靠祈求而來，而是靠實力維持。他直言，真正能降低戰爭風險的方式，不是對威權政權示弱，而是讓對方清楚明白，發動戰爭所要付出的代價，遠高於他們所能承擔。

