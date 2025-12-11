酸京華城案法庭直播「淪事後紀錄片」 柯文哲出庭痛批：到底在怕什麼？

京華城案今（11）日起開始密集言詞辯論庭，民眾黨創黨主席柯文哲今日出庭前於法院外受訪及在臉書發文表示，本來今天可以利用法庭直播的機會，讓這個社會眾所矚目的案子，可以向這個社會大眾來公開說明。結果今天這個法庭直播卻變成事後的紀錄片，質疑「結果你們到底在怕什麼？你們有什麼不敢讓人家知道的？」

柯文哲透過臉書發文表示，今天是台灣司法史上重要的一天，這不僅關心到他個人，也關心到台北市的市政發展，更關心到台北市政府公務員的尊嚴。柯文哲指出，司法是國家最後一道防線，它唯一的目的就是維持社會的公平正義，它應當被人民信任。最重要的，司法不可以變成當選者的統治工具，特別是司法不可以勾結媒體淪為政治打手，變成破壞人民的工具。

前台北市長柯文哲涉貪污案11日開庭，於開庭在台北地院門前發表談話。（柯承惠攝）

柯文哲說，他相信大罷免大失敗32比0，台北市地檢署的檢察官絕對是重要的因素。本來今天可以利用法庭直播的機會，讓這個社會眾所矚目的案子，可以向這個社會大眾來公開說明。結果今天這個法庭直播卻變成事後的紀錄片。

柯文哲表示，他內心坦蕩，希望真相可以水落石出，希望法庭可以直播，讓大家知道到底發生了什麼事。「結果你們到底在怕什麼？你們有什麼不敢讓人家知道的？」柯文哲強調，即使如此，還是會在法庭上為自己的清白、為公務員的尊嚴、為台灣社會的#公平正義奮戰到底。

