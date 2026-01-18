酸到自家人？柯文哲批「營養午餐免費騙票」 魏汶萱一劍封喉

即時中心／顏一軒、黃彥翔報導

台北市長蔣萬安1月6日宣布國中小營養午餐免費的政策後，包含基隆市、台中市、高雄市、台南市與屏東縣等地方政府跟進實施，引發藍綠較勁，不過，民眾黨創黨主席柯文哲今（18）日批評，營養午餐免費基本上就是民粹政治，其實沒有特別有意義，因為羊毛出在羊身上，並質疑這是在騙選票。對此，北市府回擊，新竹市長高虹安、欲參選嘉義市長的民眾黨團副總召張啓楷都支持相關政策，樂見看到各界的支持。





今日下午2時，柯文哲、民眾黨主席黃國昌、秘書長周榆修、台北市議員林珍羽等人，共同出席「松信夥伴見面會」，向黨員交流，凝聚共識，暢談在地願景。

柯文哲表示，法國經濟學家皮凱提（Thomas Piketty）所著之《二十一世紀資本論》（Le Capital au xxie siècle）中真正要講的精神，其實是「用錢賺錢」比「用勞力賺錢快」，因此有錢人會愈來愈有錢，造成貧富懸殊，若要應付此局面有兩個辦法，第一，所得稅要累進稅（有錢人要課較高的稅）；第二，社會福利要偏向弱勢。

柯文哲說，審視營養午餐完全免費的政策，不但沒排富且所有人通通免費，違反社會福利偏向弱勢的精神，而完全免費時，在科學上不對；除非今天是因為大家不想生小孩，政府要用很多政策鼓勵生育、因應少子化，進而提出相關福利措施，這才可以接受。

柯文哲強調，營養午餐全免顯然沒有很明顯的受害者，但每個人都是受益者，把社會重新分配的機制取消掉，這時它唯一的目的就是「政策引導」，但實務上全台灣營養午餐免費的（縣市），通常品質都變差，因為完全不要錢大家就不會很珍惜，而且督導的力道會變弱，基本上就是民粹政治，「所以這一條其實沒有特別有意義，因為羊毛出在羊身上」。

他感嘆，「這個騙選票非常有用，民粹政治我也知道，可是沒有實際上的意義，政策上這這樣，你也知道在騙選票，可是好啦，要騙就去騙」，此時現場哄堂大笑。

對此，台北市政府副發言人魏汶萱回應，市府最關心的就是給孩子充足營養、減輕家庭養育負擔；市府樂見各界對營養午餐免費政策的支持，包括高市長與張委員。







