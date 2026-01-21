酸卓怯戰 白營點名賴「一起辯論1.25兆軍購」：輸就挺院版

民眾黨。（中時資料照，袁茵攝）

行政院長卓榮泰今（21日）下午表示，要求就3兆350億總預算與立院進行直接辯論；而民眾黨主席黃國昌接受戰帖，表達比照大選公開辯論模式，由各大電視新聞台協調辦理。但卓榮泰稍早透過行政院發言人李慧芝表達在國會辯論，黃國昌再批卓為扶不起的阿斗，詢問賴清德總統要不要上場救援，願連軍購特別條例一起跟賴公開辯論，倘若多數人覺得賴清德比較有道理，自己就承諾黨團8票支持院版軍購條例。

針對李慧芝表達卓榮泰期待在國會跟黃國昌辯論，黃國昌再度透過臉書回應，「卓榮泰先叫戰後龜縮 ，賴清德要上場救援阿斗嗎？」下午叫囂要求直接辯論的卓榮泰，在自己立即坦率接戰後，不到兩小時馬上態度急轉彎，派發言人出來說只願意到國會來，為自己的怯戰找藉口，真是笑死人，「堂堂行政院長只剩一張嘴，先叫戰再龜縮，請問這是哪招？」

廣告 廣告

黃國昌指出，「面對這個扶不起的阿斗，賴清德有勇氣上場救援嗎？我願意連同軍購特別條例，一併與賴清德公開辯論！」只要多數人民認為賴清德總統講得比他有道理，自己以民眾黨主席身分公開承諾黨團8票就支持行政院版軍購特別條例。

黃國昌提及，希望賴總統有勇氣出來面對 ，千萬不要像自己任命的行政院阿斗，躲在發言人與綠媒背後，如果連這種勇氣與擔當都沒有，真的會讓全體國人失望怎麼會有如此怯懦、毫無擔當的國家領導人。

【看原文連結】