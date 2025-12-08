酸台灣民主！中國人「神補一刀」原PO秒閉嘴

▲小紅書涉上千起詐欺案，經要求改善仍無回應，內政部下令封鎖一年。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 中國社群平台「小紅書」因涉入高達上千起詐欺案，且在我國政府多次發函要求改善後仍無回應，內政部於本月4日正式公告，將該平台暫時封鎖一年。消息一出，立刻掀起輿論炸鍋，不少網友痛批，此舉形同限制言論自由，而有一名藍白粉甚至以「台灣很民主」當作笑話嘲諷，沒想到卻被中國網友神回一句，原PO瞬間噤聲，反遭大批鄉民酸爆。

根據統計，小紅書在台灣擁有逾300萬使用者，但迄今涉及超過1,706件詐騙案件、造成損失突破2.4億元，資安檢測結果更有多達15項指標不合格。內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》規定，對「小紅書」APP發布「網際網路停止解析及限制接取命令」，封鎖期間1年。

廣告 廣告

近日就有台灣人在Threads發文抱怨，嘲諷地寫下：「來講一個世界笑話，台灣很民主。」文末還搭配3個笑哭的表情符號；然而，令人意外的是，一名使用簡體中文、IP位址疑似顯示於中國的網友直接回嗆：「強烈建議和我們換國籍，你當中國人，我當台灣人，好不好？」短短一句話立刻鎮壓全場，吸引超過1.2萬人按讚，也讓原PO瞬間閉嘴不敢再回應。

該留言曝光後討論瞬間延燒，不到3日累積超過16萬次瀏覽，台灣網友紛紛湧入嘲諷「來講一個Threads 的笑話，板主不敢回你」、「抱歉了對岸的朋友，我們就是太民主了才會這麼多蠢人」、「欸不是！哥們你一上來就直接絕殺他？那我們還怎麼留言玩下去」。更有網友翻查其追蹤名單，發現原PO關注柯文哲、蔣萬安與民眾黨官方帳號，質疑其立場偏向藍白陣營，引發更多議論。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

不是日本說降溫就能降！旅美教授揭殘酷真相：川習通話才是關鍵

靠「柯黑瞎掰」辦案？公開柯文哲選舉金流 陳佩琪怒爆檢方內幕

傅崐萁嗨挺「助理費除罪化」！他看不下去開罵：守法很難嗎