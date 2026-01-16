酸台美關稅成果「不堪」 鄭麗文：區區15%高興什麼？

國民黨主席鄭麗文轟台美談判結果「不堪」。（鏡報李智為）

台美關稅調降至15%不疊加，半導體及衍生品關稅享最優惠待遇，行政院長卓榮泰讚「擊出漂亮全壘打」，工總也表示高度肯定。不過，國民黨主席鄭麗文酸談判結果「不堪」，冷言道「有什麼值得高興的？」。

台美關稅15% 鄭麗文：高興什麼？

針對台美關稅相關問題，鄭麗文直言「非常痛心」，批民進黨竟大張旗鼓、喜氣洋洋，把一個如此不堪的談判結果，當作是重大成就，事實上關稅15%不疊加是最起碼的要求，台灣也不過是比照日韓罷了，「有什麼值得高興的？」

鄭麗文連拋問題質疑，日韓早在台灣幾個月前就拍板定案，為何台灣慢了這麼多？經過這幾月後，台灣也才換來了關稅15%不疊加而已，中間提出什麼巨大的代價？才換來跟別人一樣的待遇？

台美談判掏空台灣？ 鄭麗文連拋質疑

鄭麗文表示，「不就是美國商務部毫不掩飾地說，台灣必須讓川普開心，那賴總統拿了什麼東西去讓川普開心？美國說的，台灣半導體40％產量必須移到美國，若我們真的把半導體當作台灣護國神山，那不就是把我們家底氣護國神山，完全外移掏空，那台灣未來靠什麼？民進黨還有什麼好高興的？」

鄭續轟，台灣5000億美金的巨額投資，相對南韓3500億，日本5500億，從台灣經濟體規模來看簡直是「不可思議天價」，此外還有額外的1.25兆特別軍購預算，內容幾乎空白支票、白紙一張，這些是否都是這幾個月來，台灣當局賴清德政府為了換來區區的不過跟人家一樣的15%關稅，所付出的無法彌補的代價。

鄭麗文批評，台灣半導體產業被掏空，民進黨卻還很開心說台灣要到美國去投資，高科技供應鏈、美國給台灣特別待遇，但若那邊在經濟、商業上有高度投資誘因，「不用你政府，不用你美國，所有業者早就去了」；就算有這些誘因，業者都不一定願意去，真正原因是什麼?若非地緣政治壓力、政府低頭，半導體產業會願意到美國投資？「這路人皆知答案，何必自欺欺人？還厚臉皮說這是好消息？」

鄭麗文說，當台灣科技人才資金、經濟底氣都必須嚴重掏空外移時刻，這是嚴峻國安挑戰，「政府竟把當他喜事、政績」，賴清德政府若不學會誠實，只會自欺欺人，永遠靠謊言掩飾真正嚴峻的處境，靠謊言掩飾執政無能、保台不利，會連因應的能力都沒有。

鄭麗文嘆：國難當頭

鄭稱，在野黨其實願意幫忙及商討對策，不希望看到國家如此處境，但可惜今天從頭到尾一貫黑箱，到現在翻牌了，沒有任何轉圜餘地，就硬要我們吞下去，「怎麼吞？」

鄭麗文認為，這是攸關台灣未來的發展、過去幾十年所累積的根基與國力，全搬空了，「殺雞取卵，豈是長久之道」；她更稱此為「國難當頭」，政府卻還在慶祝、做認知作戰，這才是今天台灣真正面臨的最重要的危機。

