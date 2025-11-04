酸台肥暴力操作擋吳音寧！她要賴清德負責

▲行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧，一度傳出要擔任台肥董事長。（圖／截自吳音寧臉書）

[NOWnews今日新聞] 台肥公司今（4）日召開董事會，董事長由總經理張滄郎接任董事長職務，並非是近日外傳的行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧。國民黨立委王鴻薇在臉書指出，台肥在董事會前一天突襲式連續發布三則公告，宣佈法人董事代表調整，由原任總經理張滄郎接任法人董事，取代農業部資源永續利用司司長莊老達，使吳音寧出師未捷，就任董事長失敗。王鴻薇質疑背後力量否定吳音寧，並批評總統賴清德讓保駕護航的青鳥臉上無光。

王鴻薇回顧吳音寧過去經歷，在北農總經理任內，被議員質詢時，從蔬果進貨量到財務報表一問三不知。歷經北農總經理、行政院中辦副執行長期間，甚至在大罷免時傳出造謠公務員沒有油錢或電話費進行農水路會勘，財報表與預算書表現皆不及格。

王鴻薇強調，民進黨為護航吳音寧，甚至拉出國民黨前副主席連勝文，但連勝文擁有哥倫比亞大學法學碩士、博士學歷，且曾任悠遊卡公司董事長，使公司由虧轉盈，財報能力遠勝吳音寧。

王鴻薇也提及，過去台灣金聯資產管理公司曾提名欠缺金融專業，且父親與胞弟都被通緝潛逃的雲林縣農業處前處長呂政璋擔任董事長，引發金融界不滿，最終呂政璋上任三天即請辭，據傳總統賴清德震怒要求「走人」。

王鴻薇認為，這次吳音寧任命風波，反映民進黨派系分贓問題再次曝光，幸而輿論壓力迫使台肥董事會進行調整，但國營及投資事業仍屢遭派系酬庸，賴清德身為總統應負最大責任。

