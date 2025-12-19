酸在野提案彈劾「虛張聲勢」 吳思瑤：藍白想要賴清德來立院列席報告

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤。（本報資料照片）

行政院長卓榮泰不副署《財政收支劃分法》引發憲政爭議，藍白今（19）天共同舉行記者會宣布將提案彈劾賴清德總統。民進黨政策會執行長、立委吳思瑤表示，彈劾要二分之一以上提議，三分之二以上通過，藍白高估了自己在國會的實力，明知不可為而為之是虛張聲勢的政治作為，其目的可能是要藉著彈劾賴清德，依程序要求被彈劾人來立法院列席報告。

藍白今天一早於立法院議場前舉行記者會，宣布彈劾賴清德。吳思瑤反問，今天藍白實在很搞笑，在野訴求是反獨裁、反帝制、反專制，「台灣沒有清德宗」，要反獨裁、反專制、反帝制，不是應當去北京天安門抗議嗎？

吳思瑤表示，藍白之所以能在立法院議事殿堂廣場召開記者會，提出在野對總統的諸多批判就可驗證台灣是民主國家、台灣並沒有獨裁。再者，藍白要對賴清德發動彈劾，他們尊重在野依憲法機制啟動的憲政行為，但再次坐實台灣的憲政機制有制衡手段，絕非獨裁。

吳思瑤酸說，藍白自己高估了自己在國會的實力，明知不可為而為之，就是自我壯膽 、虛張聲勢的政治作為。此外，憲法法庭也被藍白癱瘓，自己堵死憲法法庭這扇門，所以藍白可能要藉著彈劾賴清德，依程序要求被彈劾人來立法院列席報告，畢竟是中華民國憲法史上第一次發動總統彈劾案，後續程序要如何進行，還是要立法院朝野協商來決定。

吳思瑤強調，賴清德已多次表明，合法合憲的程序隨時都願意來立法院進行國情報告，以爭取藍白對於軍購預算的支持，所以如果要邀請賴清德到立法院國情報告，合憲程序馬上就可以進行，不需大搞虛張聲勢的總統彈劾案。

至於藍白要到各地召開公聽會，吳思瑤說，尊重在野，但面對民意時藍白應當好好向台灣社會說明，這兩年來的違憲亂政、傷害國家財政、傷害國家安全及踐踏人民權益。

另外，吳思瑤也批藍白昨天在立法院司法及法制委員會中提案將行政院長卓榮泰移送監察院彈劾一事。他說，去年國會擴權法案通過之後，已被憲法法庭宣判立法院並沒有移送官員彈劾的權利，而且監察院不是政治報復的場域，所以藍白不只是法盲、更是文盲。

根據《憲法增修條文》規定，立法院對於總統、副總統之彈劾案，須經全體立法委員二分之一以上之提議，全體立法委員三分之二以上之決議，聲請司法院大法官審理。另依照《立法院職權行使法》規定，全院委員會審查時，得由立法院邀請被彈劾人列席說明。

