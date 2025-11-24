酸對統戰不敢吭聲 洪健益掛看板「投蔣萬安＝投鄭麗文」狠批：一丘之貉

洪健益痛批蔣萬安對鄭麗文的親共立場不敢吭聲有如一丘之貉。（翻攝自洪健益臉書）

國民黨主席鄭麗文上任後在兩岸議題上屢屢引發爭議，先前參加祭拜共諜吳石的活動引發部分黨員不滿，也被外界質疑配合中共統戰。民進黨台北市議員洪健益近日掛起看板，上頭寫道：「投給蔣萬安，就是投給鄭麗文」，批蔣萬安對於黨主席的親共急統立場不敢吭聲，繼續保持沉默有如一丘之貉。

洪健益近日在台北市街頭掛起巨幅看板布條，上面主要兩個人物為鄭麗文和蔣萬安，背景放的則是北京天安門，暗諷藍營親中立場，搭配文案：「投給蔣萬安，就是投給鄭麗文，洪健益提醒您！」酸度破表。

洪健益在臉書發文說明，他接受支持者建議掛起這面看板，不是要挑釁，而是看不慣中國的統戰動作越來越直接，直指鄭麗文上任國民黨主席後，在兩岸議題上動作頻頻，明顯朝向「親共急統」的路線狂奔。

直指鄭麗文如中國統戰宣傳大使 批蔣萬安默許

洪健益提到，中國端出美化共諜吳石的《沈默的榮耀》；政協主席王滬寧下令要求統戰系統「學習吳石精神」，鄭麗文卻立刻出席紀念活動，洪健益痛批鄭簡直就是中國統戰的宣傳大使，讓許多愛護台灣、疼惜台灣的支持者深深擔憂。

對於中國統戰逼近台北，洪健益身為台北市議員不能視而不見，但最讓人更憂心的是，台北市長蔣萬安面對這些議題卻保持絕對低調，雙城論壇是統戰平台，蔣不敢說；鄭麗文親共急統，蔣也不敢吭聲，「沉默不等於支持，但在這樣的時刻，沉默就是默許！」

洪健益也強調，掛這面看板不是要貼標籤，而是希望提醒大家，鄭麗文掌舵的國民黨全面迎合中國統戰，「蔣萬安若持續沉默就是一丘之貉！」

