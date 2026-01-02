酸拿張惠妹接台東跨年標案替茶葉軍火洗白 藍委：是不是撈不夠？

國民黨團今（2）上午09：30於黨團記者室，召開「前方吃緊！ 後方緊吃！ 海委會主委管碧玲下台！」記者會，藍委牛煦庭（左起）、首席副書記長林沛祥、立委洪孟楷出席。（國民黨團提供／陳薏云台北傳真）

近期國防部軍火標案遭在野黨質疑，像是裝修業者「福麥國際」及經營鞋業的「大石國際公司」，為何能得標炸藥採購等標案。沒想到綠營支持者竟用此次台東跨年演唱會類比，稱張惠妹的公司資本額20萬，也可以承接3500萬標案，「有履約能力才是重點，管他資本額多少」。藍委2日齊轟，這兩件是可以類比嗎？今天有些人想用這些東西洗白，只會讓人擔心這些人是不是撈不夠連跨年都想承辦。

網紅律師林智群在臉書PO文稱，「資本額很重要嗎？台東跨年晚會是限制性招標，得標廠商資本額20萬，拿下3500萬標案，辦得有聲有色」。並說，「只要小白藍才會整天靠北資本額」。

廣告 廣告

國民黨團首席副書記長林沛祥今回應，烈性炸藥有致癌物質，且對國家安全有高度風險，如果把烈性炸藥跟演唱會相比，這是完全失當也不合理的比喻，今天看到的是國軍用烈性炸藥保衛國家，承包商卻是室內裝潢公司，對國人來講，他們的資格是不合格的，這樣隨便做比喻是混淆視聽。

藍委牛煦庭則大酸，現在是裝潢公司買炸藥還不夠，想辦演唱會啊？做裝潢為什麼可以掛羊頭賣狗肉，去進口軍火？張惠妹本來就是展演公司，辦演唱會天公地道，這是有相關實績取得標案。但賣茶葉搞裝潢突然去搞軍火，這是可以類比的嗎？今天有些人想用這些東西洗白，只會讓人擔心這些人是不是撈不夠連跨年都想承辦。

藍委洪孟楷也說，張惠妹演唱會辦得很好啊，他為台東宣傳，全世界歌迷都到了台東，應該是創了台東跨年新紀錄。但是如果要用這件事來洗地，將賣茶葉、裝潢公司買軍火正當化，到底誰邏輯有問題？不管是哪個地方的網軍側翼，應該也有軍人朋友，弟兄買到的設備都是第一線官兵要用，能夠允許錯誤跟瑕疵嗎？這不是演唱會唱錯一兩句可以重來的。

【看原文連結】