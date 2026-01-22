酸新潮流新人搏版面打臉自家人 高市藍營：畫虎不成反類犬！

民進黨4高市議員參選人指控議會國民黨團故意流會杯葛預算、癱瘓市政運作，國民黨市黨部反酸綠營缺乏常識，重重打臉自家現任議員。 圖：國民黨高雄市黨部/提供

[Newtalk新聞] 針對昨晚民進黨新潮流系新人指控國民黨議員清點人數造成議會流會一事，國民黨高雄市黨部發言人張永杰今(22)日表示，綠營新人為派系鬥爭與博取媒體版面，連議事規則都搞不清楚，無視偏綠議員在市議會擁有多數席次的事實。張永杰指出，流會主因在於「綠營議員出席率低落」，新人此舉不僅缺乏常識，更是重重打臉自家現任議員。

張永杰指出，依照法定議事規則，高雄市議會現有62席議員，會議需有過半數議員到場；若現場清點人數未達半數，會議即告無效，這是依法規定。昨日清點人數時，在場國民黨、民進黨及無黨籍議員合計僅25人，因未達法定人數，依規定宣布流會。

張永杰表示，目前高雄市議會生態泛綠陣營佔有人數優勢，如果民進黨議員這麼重視預算審查，只要偏綠議員全員到齊，現場人數絕對超過半數，國民黨根本無法透過清點人數造成流會，事實就是民進黨自家議員出席情形荒腔走板，才導致議事停擺。

張永杰進一步表示，還有連日來湧言雙寶議員不斷發新聞稿攻擊柯志恩不審預算，結果到昨天，這些口口聲聲說要捍衛預算的綠營議員，自己卻未在議事廳內堅守崗位好好開會。民進黨議員不僅不審查、不把關，甚至連出席都做不到，這就是民進黨所謂的重視預算？

張永杰進一步指出，議場內的議員無論是清點或是刪除、擱置預算，都是依法行使他的議員職權，結果民進黨小雞不去譴責不來開會的人，反而檢討認真在議場裡面審查的議員，根本是顛倒是非黑白！

張永杰也酸，顯然是新潮流新人見湧言會新人連日操作獲得新聞版面，因而眼紅心急、有樣學樣，結果「畫虎不成反類犬」。這種為了派系內鬥、急於表現的操作，反而凸顯民進黨自家議員的怠惰，這迴力鏢直接打在民進黨臉上。

張永杰呼籲，與其在那邊噴政治口水，先請民進黨新人回去檢討自家議員的出席率與問政品質，不要為了派系競爭假借清點之名，實則是要攻擊同黨現任議員而鬧出笑話。

