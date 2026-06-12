酸民亂罵主持人「有夠38」GG！劉容嘉跳出：那是我姊
自從有網路以來，「酸民文化」行之有年，不少人都以為可以藉著網路這道屏障在螢幕後面胡說八道，自以為是各種專家亂點評甚至做人身攻擊。近日有一位網友在電影記者會的影片下方留言，稱主持人是老太婆「有夠38」，釣出藝人劉容嘉留言：「她是我姊姊」，頓時變成大型尷尬現場。
劉容嘉的姊姊劉佳怜中英日文流通，是不少活動常見的主持人，有20年以上的工作經驗，也是表達影響力學院創辦人，12年前她嫁給交往2年多的男友舉行婚宴，劉容嘉到場支持，身為前棒棒堂男孩的親弟小祿（劉祿存）擔任伴郎，賓客還有艾力克斯、蔣偉文等人。
劉佳怜日前發文分享：「這個世界不缺的就是酸言酸語，但最美好的是有挺妳的家人」，透露最近主持了一場記者會，聯訪時日本演員南果步請去幫忙做日文的即時翻譯，由於自己也認識郭鑫，聽聞郭鑫被問尷尬問題時，劉佳怜在一旁忍不住笑笑聽他怎麼回應緋聞，沒想到被網友批評：「後面那個老太婆是誰，有夠38」。
見此，劉容嘉在下方回應是自己的親姊姊，也是那場記者會主持人，因為姊姊會日文，所以坐在南果步後面翻譯，讓南果步可以即時知道其他演員在說什麼，「有的時候，可以更了解再發言喔！世界和平」。劉佳怜也說，無意間看到妹妹實名留言力挺她，讓他忍不住落淚，她承認自己47碎了已經不年輕，「我今年47歲了，新陳代謝讓我不復以往有年輕的面容與姣好的身材。但老娘非常勇敢且有智慧，這是沒有人可以推翻的事實。謝謝這位網友，讓我感受到家人滿滿的愛，也讓我再次看見自己有多強大」。
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