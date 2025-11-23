酸民狂洗「別以為綠營不會賣台」！學者反嗆：投藍白注定當中國人
即時中心／高睿鴻報導
朝野政黨近日頻頻為中國議題爭吵不休，由於國民黨、民眾黨持續推出對中國較友善的法案、且不願譴責中方恐嚇立委沈伯洋等人，因此遭部分反對者批評為「賣台政黨」；但許多藍白支持者亦不甘示弱，最近也不斷發動輿論反擊，嗆聲說「別以為民進黨就不會賣台」。對此，成功大學教授李忠憲則分析，最近自己也在朋友圈看到類似發言不斷出現，但這句話呈現的意義卻是，藍白支持者似乎已大方承認在野黨就是賣台。
李忠憲說，「別以為民進黨就不會賣台」這句話彰顯了兩層面的意義：第一，藍白陣營支持者承認藍白賣台；第二，失敗主義和投降主義，意思就是既然民進黨可能賣台，所以乾脆大家一起賣台吧！他進一步指出，「不要以為民進黨就不會賣台」，或許這句話邏輯上沒有什麼錯，但實際上的情況卻是，投給藍白的人注定要成為中國人，「完全沒有任何機會」。
李忠憲進一步直言說，「投給民進黨還有救」，而像他所隸屬的「反紫光奇遊團」，其實也一直在扮演忠誠反對黨的角色。他甚至提到，過去幾年自己持續參加公民行動，其實具體對抗的對象都是民進黨，不管是反紫光、資通訊安全科技中心、或是反對eID，在這些過程當中，自己都相當討厭綠營，但最終仍然選擇投票支持民進黨。
面對外界因此質疑他是「票豬」，李忠憲則反問說：「現在如果藍白立法院通過，中資可以入股IC設計，奇遊團還有辦法可以像當年一樣擋得住嗎？我自己可能動都懶得動！」。
因此，李忠憲也直言說，「檢驗一流智力的標準，就是看能不能在頭腦中同時存在兩個相反的想法，還能維持正常行事的能力」；並接著表示，3票都投民進黨、但同時也當個忠誠的反對者，才是有一流智力的選擇！
原文出處：快新聞／酸民狂洗「別以為綠營不會賣台」！學者反嗆：投藍白注定當中國人
更多民視新聞報導
最新／彰化伸港2釣客落海！救起時皆呈OHCA送醫搶救
「太上皇坐鎮」柯文哲回黨部？詹凌瑀：黃國昌的主席夢該醒了
台中屢傳「偷排廢水」案！大里區、太平區近3年共已查獲118次
其他人也在看
吳恭銘觀點》美中再啟軍安磋商 技術性風險管理難解戰略對抗
[Newtalk新聞] 10 月 26 日，美國「尼米茲」號航艦的兩架戰機接連在南海水域墜毀後，中國軍艦迅速貼近、穿插繞行，迫使美軍派艦增援，徒升爭議。事件不到一個月，中美兩軍就在夏威夷舉行的《海上軍事安全磋商機制（Military Maritime Consultative Agreement, MMCA）》工作會議，對外被描述為「對話恢復」、「降低風險」，實有隔空抓藥風險。 換言之，MMCA 是兩軍在進入「持續接觸」時代後，確保雙方在高強度對峙常態化下，不因技術與操演失誤導致戰術事件升級為戰略危機被迫使用的最低限度危機管理工具，而非軍事互信的證據。 MMCA 的本質是行為準則，不是戰略協議 MMCA所涵蓋的領域集中在接近與交會距離、空中攔截程序、海上航行避碰、誤判事件的溝通與通報、特定事件的案例回顧等，這些內容本質上屬於戰術層級的安全行為規範，多屬於部隊「操作性」與「程序性」議題。 MMCA其功能不是限制兩軍行動，而是避免戰術行為因誤讀升級為戰略衝突。但中美軍事競爭早已不是「近距離意外」規模，而是整體力量投射與戰區布局的結構性對抗。MMCA 與其說是「改善關係」，不如說是「避免擦撞新頭殼 ・ 1 小時前
日自衛隊「台灣有事奪島3案」？陸專家曝「出動即失敗」關鍵
據陸媒引述日本《東京新聞》報導，早在2021年，自衛隊就制定「台灣有事」時，依託「西南諸島」軍事據點作戰的行動預案。大陸軍事專家分析日方戰力，不但制空權拿不到，遠程火力也擋不住，註定「出動及失敗」。中天新聞網 ・ 1 小時前
挖子尾自然保留區候鳥南遷中繼站 親子同遊紅樹林奇幻世界
記者古可絜／綜合報導 位於新北市八里區及淡水河出海口的挖子尾自然保留區，每到秋冬時節都會成為候鳥南遷的重要中繼站。為讓民眾更深入棲地、親近候鳥，新北市農業局特青年日報 ・ 1 天前
遠雄 年底迎交屋潮
遠雄（5522）年底新案邁向交屋高峰，加上新壽確定分手T17、T18，擁有北士科概念題材的遠雄，上周漲幅擴大，價量齊升，21日收跌在56.9元，周漲幅3.27％，站穩周線及月線，周K值自低檔區向上穿越D值呈黃金交叉，呈多頭排列；三大法人上周買超372張，其中以外資買超212張最多。工商時報 ・ 10 小時前
賴清德談黃百韜只講反共不提抗日？許智傑曝原因
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導總統賴清德昨(11/22)發文致敬在1948年國共內戰中陣亡的國民黨將軍黃百韜，但卻遭國民黨譏諷只敢談黃百韜反共不敢講抗日，對...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
南部7成企業搶AI人才！勞動部助你「問對問題」秒上手
AI浪潮席捲全球，許多公司行號急著想導入應用自己的產業，卻苦尋不到AI人才。勞動部高屏澎東分署發現這個人力缺口，於是成立「AI智慧商務產業人才培訓據點」，提供免費課程，主打「即學即用」，今年首期班學員已經學程並產生實績，有學員面試時僅費時15分鐘，就完成指定簡報順利進入下一關，也有學員把所學Chatbot技術，實際應用在自家電商的客服上。中時新聞網 ・ 3 小時前
《娛樂世界》注入魔幻魅影 戴佩妮拿原創電影歌曲獎
【時報-台北電】最佳原創電影歌曲昨由戴佩妮作曲並演唱、張吉安作詞的〈布秧〉奪得。張吉安同時身兼《地母》導演，在台上激動表示，這首歌是為女主角范冰冰而寫，隔空對未能到場的她喊話：「我們都相信你可以重新來過，這首歌送給你。」 戴佩妮首次創作電影主題曲，當時她尚未看過成片，只依據導演提供的部分畫面與一段暹羅經文發想，並將范冰冰在片中念誦的經文，以及導演收錄的遊街原始音檔融入歌曲。張吉安盛讚她替〈布秧〉注入「魔幻與魅影」，彷彿天上掉下來的地母，帶著神聖氣息，完美呼應影片神祕的氛圍，「第一次寫電影歌曲就入圍、得獎，厲害的是她不是我。」 戴佩妮坦言此次是新鮮的挑戰，導演只提供一張電影海報與簡短概念文字，讓她完全依靠想像展開創作，而張吉安提出要親自寫詞，更讓她覺得安心，「如果沒有這副詞，我沒辦法讓整首歌有對電影那麼強的代入感，畢竟我不知道劇情，也沒看過畫面。」此外，最佳原創電影音樂由張震主演電影《幸福之路》法國作曲家Charles Humenry獲得。（新聞來源：中國時報─報導孫伊萱）時報資訊 ・ 2 小時前
日本社會人冬盟打爆韓國！ 17:0完封韓職｜#鏡新聞
冬季聯盟昨天（11/22）在澄清湖棒球場進行日本社會人對韓職聯隊之戰，日本社會人這場比賽，展現超強大的火力，全場揮出21支安打，終場以17比0大勝韓職聯隊，持續保持冬盟的不敗戰績。鏡新聞 ・ 2 小時前
賴清德大啖日本生魚片後 福島核食全解禁 醫怒批沒顧及國民情感
賴清德總統前天秀出吃日本海鮮照，衛福部食藥署昨公告福島5縣核食管制解禁。時事評論家、醫師沈政男怒批，總統應顧及國民感情，...聯合新聞網 ・ 2 小時前
PIMCO把脈AI：燒錢搶算力 單靠創意「煉金」？3大隱憂正浮現
上週 (11/17-11/22) 全球股市聚焦科技巨頭的 AI 佈局與財報表現。品浩（PIMCO）經濟學家衛艾婷 (Tiffany Wilding) 在最新觀點中指出，AI 應用正加速落地，企業在供應鏈轉移之際，試圖透過鉅亨網 ・ 3 小時前
宜蘭選情升溫！ 賴清德喊「支持林國漳」 藍白陸空戰齊發
宜蘭縣 / 綜合報導 總統賴清德昨(22)日出席新北宜蘭同鄉會，已經確認代表民進黨出戰新北市長的蘇巧慧、以及 確定要參選 宜蘭縣長的林國漳，都沒有缺席，致詞中，賴清德更替兩人拉抬造勢；而相較於民進黨已經定於一尊，國民黨有意爭取宜蘭縣長大位的，還有立委吳宗憲及宜蘭縣議長張勝德，另外，民眾黨前立委陳琬惠，也動作頻頻，「前哨戰」似乎已經開打。 總統好總統好，母雞一起身，兩隻小雞立刻緊緊跟在身邊，總統賴清德昨(22)日晚間現身新北宜蘭同鄉會，要代表綠營投入新北、宜蘭選戰的，立委蘇巧慧和律師林國漳都來了，致詞中賴清德更不忘為兩人拉抬造勢。總統賴清德說：「懇請大家支持正派，專業，溫暖的，林國漳大律師，好不好，宜蘭縣要選出好縣長，新北市也要選出好市長，誰是新北市的好市長，(蘇巧慧)，大聲一點，(蘇巧慧)。」總統全力拉抬，蘇巧慧和林國漳兩人臉上滿是笑意，不過宜蘭縣的選情，相較於民進黨已經定於一尊，藍白兩黨是否共同推派人選尚未明朗，但前哨戰看來已經開打，立委(國)吳宗憲說：「國家積欠我們宜蘭人15年的蘇澳分洪道，到底什麼時候才能動工。」國家積欠我們宜蘭人15年的蘇澳分洪道，到底什麼時候才能動工，緊扣宜蘭議題頻頻為地方發聲，有意爭取代表國民黨選宜蘭的立委吳宗憲，立院質詢實地考察兩頭跑，積極搶話語權。不過地方基層實力雄厚的宜蘭縣議長張勝德，18日就搶先宣布力求2026黨內提名，臉書上也比起去年更頻繁地PO出工作照，還拍運動影片打空戰，宜蘭縣議長張勝德說：「(這個撐起來跟撐起宜蘭，哪一個比較難)，這個比較難。」藍營兩名選將征戰意願高，但民眾黨不落人後，喊出用行動改變宜蘭，前立委陳琬惠，早在今年2月就宣布目標是2026參選縣長，距離大選倒數一年，宜蘭版圖三黨角力，局勢將如何演變外界都在看。 原始連結華視影音 ・ 2 小時前
《娛樂世界》陳淑芳年齡無限制要演一輩子
【時報-台北電】86歲陳淑芳榮獲金馬獎終身成就獎，由《孤味》3姊妹謝盈萱、徐若瑄、孫可芳合體獻獎給「媽媽」，介紹影片中，直接邀請陳淑芳來演出，她一一念出1957年至今她演出所有電影的角色名，經典電影讓人回味，她自豪表示：「都是我陳淑芳演的喔。」 陳淑芳在眾人掌聲中上台領獎，擁抱「女兒們」感動落淚，徐若瑄也跟著哭了。陳淑芳第一句話就是說「我是演員陳淑芳」，她感性表示，「這麼珍貴的終身成就獎，心裡滿滿的感謝，從19歲踏進攝影棚到現在，算一算超過一甲子，68年來我真的演過上百部電影。」 她細數自己的拍攝時光，舉例有時候角色太沉重，哭到導演喊卡、收工也不知道，回到家哭到睡著，「我從不喊我累了，因為從事影視是我的志趣，我希望我一輩子演下去，這也是屬於我個人的『孤味』。」 她以自身經歷告訴所有人，年齡沒有任何顧忌，「演藝圈走下來非常困難，但是我願意走到不能走、演到不能演為止，只要你們知道陳淑芳，哪怕一場戲、一句話我都會願意演，你們記得這句話，我陳淑芳不漲價。」她也鼓勵銀髮族朋友們，只要心裡有愛、微笑、熱情，人生永遠是燦爛。（新聞來源：中國時報─報導林奕如）時報資訊 ・ 2 小時前
行乞？行啟？ 雲林縣府臉書錯字大搞烏龍 網友笑爆「想行乞就去行乞」
雲林縣歷史建築行啟紀念館已有近百年歷史，見證斗六市地方自治歷史，極具歷史意義。不過民眾發現縣府文觀處臉書「慢遊雲林」專頁，23日要宣傳該地舉辦的活動，誤將「啟」誤植為「乞」，將近2天過去了卻未見修正，引起民眾熱烈討論。對此縣府表示，已請同仁修正，會檢討貼文內容審核機制。自由時報 ・ 4 小時前
無照拒檢警拔槍對峙！ 男逃逸後到案稱「心虛」
高雄市 / 綜合報導 昨(22)日晚間有民眾直擊員警在高雄路竹交流道附近，拔槍和一名自小客車駕駛對峙，沒多久車輛趁綠燈亮起，不顧其他用路人安危加速逃離，和公權力展開追逐戰，後續員警擔心用路人安危，放棄追逐，通知駕駛到案，事後經查原來24歲的孫姓男子非第一次無照上路，這回心虛拒檢讓員警掏槍，由於過程出現多項違規，畫面全都被行車紀錄器給拍下，警方也將依法偵辦。體型壯碩的員警，掏槍大聲喝令，要駕駛快下車，過程還不斷拍車門，而另一人則是從副駕處包圍，只見車內人員絲毫不理會，看到綠燈亮起，油門一踩往前衝，員警VS.孫姓男子說：「開門。」就擔心被逮住，還不顧其他用路人行車安全，換個角度再看一次，當時兩名員警看到車輛逃逸後，隨即跳上車展開追逐，但早已不見對方車尾燈，這場追逐戰就發生在高雄，昨(22)日晚間，當時員警正在執行酒駕勤務，結果白色轎車在路檢點前方大迴轉，拒檢逃逸。事後根據了解，24歲的孫姓男子，會心虛逃逸，是因為他無照駕駛，高雄湖內分局阿蓮所副所長尤經智說：「基於安全考量停止追緝，本所以依拒檢逃逸，駛出路面邊線，未依規定使用方向燈，以及2年內兩次以上無照駕駛等違規舉發在案。」拒絕警方攔查，逃往一公里外地方，還是遭攔下，雖然又讓駕駛逮到機會趁隙落跑，但最後還是被通知到案，現在除了無照外，過程中的多項違規，也全都被警方行車紀錄器給拍下，後續將一一開罰。 原始連結華視影音 ・ 2 小時前
藍營新北派李四川最強？藍議員曝"最佳參選時間點"！
論壇中心/綜合報導匯流新聞推出新北市長民調，顯示如果藍綠一對一，國民黨的李四川領先民進黨的蘇巧慧，如果藍綠白三腳督，李四川和蘇巧慧則在誤差範圍內，而黃國昌則是墊底，而台北市副市長李四川目前正忙於處理輝達落腳北市，未對選舉做過多回應，只回專心市政。民視 ・ 7 小時前
用大麥克指數佐證「台灣病」 專家：易懂卻不嚴謹
（中央社記者潘姿羽台北23日電）經濟學人以「大麥克指數」為由，指稱台灣匯率長期遭低估，導致「台灣病」，引發各界正反意見，不過單就「大麥克指數」是否適合做為評斷匯率標準，學者專家多認為不夠嚴謹，尤其大麥克指數相較於匯率因素，反映更多的是在地生產成本。中央社 ・ 3 小時前
影/空勤直升機出動！伸港大浪打落2釣客命危緊急送醫
最新消息，彰化縣伸港鄉的海尾出海口，今（23日）清晨7點多，5位釣客釣魚時有2人被大浪打落海，其餘人連忙報案，60歲游姓男子當場被拉起，警消出動空勤直升機幫忙搜尋，另1位落海的61歲林男隨後也在離岸邊2公里處被救起，但林男、游男現場都已呈現無生命跡象的狀態，目前分別在彰濱秀傳醫院跟童綜合醫院被急救中，尚未脫離險境。中天新聞網 ・ 2 小時前
藍委批院版財劃法：縣市設算表不敢公開
在野黨兩度修正《財劃法》後，行政院版則在日前出爐，在野態度備受關注。國民黨立委許宇甄痛批，行政院卻連最基本的縣市財政設算表都拿不出來，究竟各縣市在新公式下可分得多少統籌款與補助款？行政院目前都不敢公開，與各縣市要承擔哪些經費更是隻字未提，這種作法不是透明，而是刻意模糊。中時新聞網 ・ 2 小時前
越南中部一周洪災 死亡人數攀升至55人
越南連續一週遭受嚴重洪災，根據當局統計，截至21日，這場洪水已造成55人死亡，10多人下落不明。 自10月下旬以來，越南中南部持續暴雨，許多熱門旅遊目的地多次遭受洪災侵襲。 沿海城市芽莊(Nha Trang)大片地區在本周被洪水淹沒，而位於高原的避暑旅遊勝地大叻(Da Lat)附近的山區也發生致命的土石流。 越南環境部今天發表聲明稱，自16日以來，至少55人在6個省份遇難，另有13人下落不明。 根據該聲明，山區省分多樂省(Dak Lak)受災最嚴重，死亡人數超過20人。 根據官方媒體報導，在21日洪水逐漸消退後，救援人員從樹梢和屋頂上救出受困人員。 環境部補充說，多條高速公路在今天仍然無法通行，並有30萬人仍面臨斷電。此前發生的大停電影響超過100萬人。 根據越南國家統計局的數據，今年1月至10月，天災已造成越南279人死亡或失踪，經濟損失超過20億美元。 這個東南亞國家在6月至9月期間容易出現劇烈降雨。科學家發現，人為因素造成的氣候變遷正在加劇極端天氣現在發生頻率和破壞力。（編輯：鍾錦隆）中央廣播電台 ・ 21 小時前
玉澤演來台疑被騷擾！「繁體中文21字」撂重話警告 網一看炸鍋了
36歲韓國男星玉澤演是男團「2PM」成員之一，同時還兼具演員身分，多才又帥氣的他深受粉絲喜愛。近日，玉澤演為了拍攝新戲而暫居台中生活，怎料，今（21日）他突然在社群以全中文喊話：「不要偷拍」，疑似遭到粉絲騷擾。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前