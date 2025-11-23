酸民狂洗「別以為綠營不會賣台」！學者反嗆：投藍白注定當中國人

即時中心／高睿鴻報導

朝野政黨近日頻頻為中國議題爭吵不休，由於國民黨、民眾黨持續推出對中國較友善的法案、且不願譴責中方恐嚇立委沈伯洋等人，因此遭部分反對者批評為「賣台政黨」；但許多藍白支持者亦不甘示弱，最近也不斷發動輿論反擊，嗆聲說「別以為民進黨就不會賣台」。對此，成功大學教授李忠憲則分析，最近自己也在朋友圈看到類似發言不斷出現，但這句話呈現的意義卻是，藍白支持者似乎已大方承認在野黨就是賣台。

李忠憲說，「別以為民進黨就不會賣台」這句話彰顯了兩層面的意義：第一，藍白陣營支持者承認藍白賣台；第二，失敗主義和投降主義，意思就是既然民進黨可能賣台，所以乾脆大家一起賣台吧！他進一步指出，「不要以為民進黨就不會賣台」，或許這句話邏輯上沒有什麼錯，但實際上的情況卻是，投給藍白的人注定要成為中國人，「完全沒有任何機會」。

李忠憲進一步直言說，「投給民進黨還有救」，而像他所隸屬的「反紫光奇遊團」，其實也一直在扮演忠誠反對黨的角色。他甚至提到，過去幾年自己持續參加公民行動，其實具體對抗的對象都是民進黨，不管是反紫光、資通訊安全科技中心、或是反對eID，在這些過程當中，自己都相當討厭綠營，但最終仍然選擇投票支持民進黨。

面對外界因此質疑他是「票豬」，李忠憲則反問說：「現在如果藍白立法院通過，中資可以入股IC設計，奇遊團還有辦法可以像當年一樣擋得住嗎？我自己可能動都懶得動！」。

因此，李忠憲也直言說，「檢驗一流智力的標準，就是看能不能在頭腦中同時存在兩個相反的想法，還能維持正常行事的能力」；並接著表示，3票都投民進黨、但同時也當個忠誠的反對者，才是有一流智力的選擇！

