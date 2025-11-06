酸民進黨收割普發一萬！羅智強「曝光賴清德公文」：如果罷免成功還會發嗎

普發一萬元現今已於5日正式開放登記，總統賴清德、多位民進黨公職也先後發文，提醒民眾登記普發一萬時的注意事項；國民黨立委羅智強痛批，如果726、823「大罷免大成功」，賴清德是否還會力挺普發一萬根本是未知數，回想當初綠營在國會阻擋特別條例的樣子，再對比現在收割功勞的舉動，讓羅智強忍不住痛批「噁心」。

賴清德5日透過臉書發文，證實普發一萬現金已於5日上午8時開放登記，說明5種領取方式、分流進行登記的同時，提醒民眾應認明正確官網，若遇到可疑連結或陌生電話，請立即撥打165反詐騙專線查證。

廣告 廣告

羅智強透過臉書發文、公開賴清德發給民進黨內部的公文，質疑如果當初兩波大罷免成功「賴清德還會發這個公文嗎」，羅智強也表示，看到民進黨現在上下一心、忙著收割普發現金的功勞，就想起同樣一群人當初在立法院阻擋特別條例的樣子，忍不住痛批「噁心」。

羅智強曝光賴清德挺普發一萬的公文。（取自羅智強臉書）

針對普發一萬相關須知，財政部公布五大領取管道，分別為登記入帳、ATM領現、郵局領現、特定對象直接入帳以及特定偏鄉造冊發放；其中選擇「登記入帳」需要至10000.gov.tw官網登記，之後可以透過補摺或至網路銀行或行動銀行查詢確認入帳。

至於已有固定領取政府津貼或年金的特定對象，則不需要額外登記，將於11月12日、也就是現金發放首日直接匯入個人帳戶。

更多風傳媒報導

