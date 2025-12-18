酸民進黨最愛編特別預算 陳佩琪：不知是否預算卡關改買軍火也是好生意

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民眾黨前主席柯文哲夫人陳佩琪今（18）日於臉書發文，陳佩琪表示，柯文哲曾說民進黨最喜歡編什麼特別預算，最有名的是幾張A4紙拿下8000多億的前瞻計畫，這些預算因名字冠上「特別」兩字，所以不在舉債上限，就算要送立院審查，也因為是「特別」， 立委也不太敢過於嚴苛，所以在民進黨政府主政下常常用幾張A4紙就可以拿下幾千億特別預算，然後台灣的負債就越來越高了，而不知道是否預算卡關，陳佩琪稱「改買軍火也是門好生意，先生說主要是軍火這種東西啊，它跟疫苗、快篩、雞蛋這種東西不一樣，該要多少錢去買，大家都不知道啦」。

陳佩琪與柯文哲。（圖／資料照）

柯文哲今天繼續針對京華城等案出庭，陳佩琪今天在臉書貼文，並貼出柯文哲照片，表示今天不講官司，讓柯好好去出庭，她要講的是今早兩人間的閒聊和柯教她的東西。

陳佩琪說，不知道是不是經濟不好（今年數據好，卻不見人民均富，只有那些和AI沾上邊的產業或有投資AI的股民外），導致台南的百工百業都開始做起軍火生意來，柯文哲現在是整天被官司纏身，每天下法庭總是拖著疲憊的身子回家，看到這些「怪怪的」標案，和最近行政院長說的「不副署、不公布、不執行」的三不作風，還是會嘆息不已，說台灣怎麼會走到這個地步的，為什麼這個執政黨會把台灣社會撕裂成這個樣子？但嘆息歸嘆息，官司纏身、自身難保，也是無能為力。

陳佩琪說，早上她看到一則報導，有人提到在2024年選總統時有提出一政見，「閣揆提名後，再由立院投票同意，可化解朝野非同一陣營時的困境」，早上跟柯講這個，柯眼睛一亮，那種政治家想要解決時局困境的精神又來了，開始滔滔不絕跟她解釋起來，但沒兩下子，就說要出庭了，快遲到了，提著包包衝出去了。

陳佩琪寫道，柯說2020到2022年間，台北市政府主力幾乎全投在防疫上，是無法再像第一任一樣還債五百多億了，但至少在疫情嚴峻下，可以做到不舉債，她很疑惑當時經濟活動幾乎停擺，人民和商家極需紓困，不舉債、紓困錢哪來？柯說縱使如此也不用舉債，那時很多活動都不能辦了，預算編了無法用掉，這些省下來的錢就可以用來紓困用了，甚至還綽綽有餘哩，根本不用舉債啊！陳佩琪說，這是柯文哲早上跟她說的，原文重現。

陳佩琪表示，柯文哲曾說民進黨最喜歡編什麼特別預算了，最有名的是幾張A4紙拿下八千多億的前瞻計畫，這些預算因名字冠上「特別」兩字，所以不在舉債上限，就算要送立院審查，也因為是「特別」，立委也不太敢過於嚴苛，所以在民進黨政府主政下常常用幾張A4紙就可以拿下幾千億特別預算，然後台灣的負債就越來越高了。

陳佩琪酸，不知道是否預算卡關，改買軍火也是門好生意，柯文哲說主要是軍火這種東西啊，它跟疫苗、快篩、雞蛋這種東西不一樣，該要多少錢去買，大家都不知道啦。



