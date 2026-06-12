酸民進黨氣急敗壞強攻「殷瑋答」 凌濤：看見沈伯洋團隊集體焦慮

台北市研考會主委殷瑋（右二）、台北市長蔣萬安（左）。（資料照／杜宜諳攝）

台北市研考會主委殷瑋近期為台北市長蔣萬安及政策辯護，和民進黨議員爆發唇槍舌戰，引發關注。國民黨桃園市議員凌濤今（12日）表示，綠營在首都台北推出「下駟對上駟」的打法，希望參選人沈伯洋以老鼠牌、抗中牌攻擊蔣萬安，卻被殷瑋以清晰邏輯逐一拆解，「論述站不住腳，綠營上下氣急敗壞，也讓外界看見沈伯洋團隊的集體焦慮。」

凌濤今以「沈伯洋強攻「殷瑋答」的集體焦慮」為題在臉書發文，他指出第一，沈伯洋近期從老鼠議題、北士科缺電爭議到市場動線議題，接連遭到熟悉市政的蔣萬安團隊正面破解。加上民調未見起色，自然急著見縫插針，先把矛頭指向攻防表現亮眼的殷瑋，實際目標仍是想藉此傷及蔣萬安；第二，蔣萬安施政穩健，近期輔選行程在雲林、宜蘭等地掀起熱潮，讓綠營操盤手更加焦慮。原本想將蔣萬安侷限在台北市，結果不但無法壓制，反而讓其聲量與影響力持續外溢，從北北基桃延伸至中台灣，帶動更多藍營縣市的整體氣勢。

廣告 廣告

凌濤續指第三，國民黨新生代的空戰能量與社群戰力，早在大罷免期間就展現實力，萊爾校長團隊的表現更早已壓過賴政府中央新媒體團隊，讓綠營只能急起直追。他並強調，面對任何政治操作，國民黨不會分心，更不會退縮，繼續把事情做好、把政策講清楚，讓人民看見成果，這才是對台灣最有價值的事，挺「做事的人」。

【看原文連結】