酸沈伯洋父親器官遭綠營轟「泯滅人性」 吳宗憲：是哪句話涉人身攻擊？

記者詹宜庭／台北報導

國民黨文傳會主委、立委吳宗憲今（22日）批評，民進黨內有不少人其親友在中國經商獲利，卻將國民黨立委赴中關心台商的行程指稱為「賣台」，民進黨政府甚至曾宣傳赴中旅遊會遭「活摘器官」，並問「那沈伯洋爸爸的器官還健在嗎？」此番言論引發民進黨發言人吳崢不滿，痛批吳宗憲針對立法院同事的直系親屬進行人身攻擊，而吳宗憲則反問「是哪一句話涉及人身攻擊？」

吳崢表示，吳宗憲身為國民黨中央一級主管、不分區立委，竟為護航國民黨立委赴中行徑，企圖轉移焦點，對其立院同事之直系親屬進行人身攻擊，拿一個平民的身體健康甚至器官來惡毒嘲諷，已經是泯滅人性，毫無羞恥心可言。另外，沈伯洋也回擊，第一「我老爸沒有預算審查權」、第二「我老爸沒有見王滬寧」、第三「最惡劣的是你們還在造謠。我父親早在2019年後，就在我的勸告下不再前往中國，然後我2024才從政」。

廣告 廣告

對此，吳宗憲表示，第一，由於綠營發言人長期水準太低，因此他不打算回應其言論；第二，若是媒體提問，他則要反問「是哪一句話涉及人身攻擊？」他認為，如果民進黨說去中國會被活摘器官，要了解這是否為謠言的唯一方式，就是問長期居住在此的人「有沒有被摘過器官」，就可以知道這是謠言還是事實。

更多三立新聞網報導

吳宗憲酸沈伯洋父親赴中器官還健在？民進黨怒嗆：泯滅人性毫無下限

吳宗憲酸沈伯洋父赴中器官健在？綠委轟「泯滅人性」：污衊詛咒前台商？

吳宗憲問你爸器官還健在嗎？沈伯洋回擊怒嗆：惡毒嘲諷、低俗言論！

北捷砍人釀4死！藍委籲如期建置司法精神病院 補強社安網關鍵

