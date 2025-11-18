酸沈伯洋「嘴秋還怕被賞耳光」！沈政男曝賴清德1硬傷：綠營前景堪慮

台灣民意基金會18日最新民調顯示，總統賴清德的社會支持度到37.9%，相較8月的33.3%只上升了4.6個百分點，遲遲沒能跨過40%大關，民怨則是從8月的54.4%到11月的50.2%，何時能脫離執政困境受到關注；精神科醫師沈政男透過臉書發文指出，賴清德至今仍固守「團結十講」那一套思維與身段，完全沒有改變。

沈政男透過臉書發文，談到了對於國民黨主席鄭麗文「一國兩區」路線的認可，並提到民進黨當局的困境，那就是「沒有能力講台獨，更不敢做」；沈政男指出，賴政府只能心不甘情不願接受「維持現狀」這樣的主張，但民進黨的維持現狀與國民黨「共存共榮」相反，已經是「瀕臨戰爭」。

沈政男認可鄭麗文「一國兩區」的路線。（資料照，顏麟宇攝）

談到賴清德將中國形容為「境外敵對勢力」、「侵略者」的發言，沈政男質問，解放軍從未派遣一兵一卒踏上台灣，何來侵略之有？除非所謂的認知作戰也算侵略，那就另當別論。另外沈政男也提到，民進黨立委沈伯洋被中國通緝的風波，可以用「兩邊都只是嘴秋」作結；沈政男解釋，沈伯洋整天說中共稿認知作戰、準備攻台，中國覺得被冤枉，這才反嗆要抓人。

另外沈政男也指出，從賴清德反嗆韓國瑜「台海和平四支腳是中國砍斷的」，還是呼籲日本首相高市早苗「台灣有事」發言、反擊前總統馬英九的言論來看，賴清德在罷免失敗後，不僅沒有拔除沈伯洋這樣的頭號戰犯，甚至還固守「團結十講」那一套思維與身段，完全沒有改變。

沈政男表示，台灣民意基金會最新民調顯示，賴清德的滿意度比罷免前還少了5個百分點，顯見賴清德那一套「不惜一戰」的激烈反中說法，對民進黨完全沒有好處，因為台灣人「就是不想跟中國打仗」。沈政男不諱言表示，如果賴清德的滿意度始終無法回到40%的大關，那麼民進黨的選舉前景堪慮。

最後沈政男也直言，鄭麗文說的「台灣沒事，日本沒事」才是正確方向，如果要說成「台灣有事，日本有事」無意於主張「綠營有事，日本有事」。沈政男強調，從沈伯洋到賴清德，甚至是整個民進黨，只不過是「整天在那邊嘴秋，然後擔心人家要賞你耳光」。

沈政男嘲諷沈伯洋 「整天在那邊嘴秋，然後擔心人家要賞你耳光」 。（資料照，顏麟宇攝）

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2025年11月10至12日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-framerandomsampling），市話70%，手機30%。有效樣本1085人，市話760人，手機325人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會（TPOF）。

