酸爆苗博雅 謝寒冰斷言：金馬「絕對比台灣本島安全」

台北市議員苗博雅日前表示，烏俄戰爭期間，烏克蘭部分地區民眾仍可正常上班課，若台灣發生戰事，「如同烏克蘭，金門如果發生戰爭，台灣還是可以繼續上班、上學的」。對此，資深媒體人謝寒冰表示，金、馬那邊與大陸關係較好，彼此也有許多親友，認為金、馬對大陸較無威脅性，並坦言現在的金、馬，絕對比台灣本島更安全。

針對苗博雅在社交平台回應若台灣被佔領，自己不會投降，「絕對是第一批被抓甚至被殺的」，謝寒冰10日在中天節目《大新聞大爆卦》中直言，苗沒有這麼偉大啦，「第一批抓你，你誰啊，人家根本不知道你是誰好不好」。

而作家朱宥勳稱，國共內戰時台灣仍在上課，並無影響，謝寒冰也酸，苗博雅才拿比台灣還大十六倍的烏克蘭當錯誤類比，「結果你找了一個比烏克蘭大十六倍的中國大陸當類比。」謝也補充，自古以來大陸只要在打仗時，除了前線之外，其他人仍是在過正常生活，因為距離夠遠。

「重點一直在於台灣（土地）有多大，台灣只有三萬六千平方公里」，謝寒冰也反問，試問如果開戰要躲哪裡，當然苗說的是金馬發生戰爭，台灣可以無事，以為這樣的邏輯就無懈可擊，但苗怎麼會認為大陸是打金、馬而非台灣，不可能的，「老實講現在金、馬絕對比台灣安全。」

謝寒冰也進一步解釋，金、馬那邊與大陸關係較好，彼此也有許多親友，「大陸為什麼要打金馬？金馬現在對大陸有什麼威脅性？我們在金馬那邊還剩多少駐軍啊？」所以大陸要打當然是要打台澎，不可能是打金馬。

而國民黨立委陳玉珍指出，現今武器早已能直接越洋打到台灣，正常有邏輯的人都知道攻打金門是浪費時間，苗根本就在誤導人民的戰略判斷。節目同場嘉賓郭正亮也指出，金門現在駐軍只有3000名，「老共打金門幹嘛？而且就算打金門，也還是會拿下台灣啊」，所以戰略上大陸絕不可能打金門，且打金門的話，也會讓美國發動制裁，直言打金門根本是不可能的事。

