即時中心／高睿鴻報導

日本新首相高市早苗，甫上任就頻頻展現對台友善、對中強硬的外交態度，更於日前赴國會答詢時，再次重申「台灣有事日本也會出事」之固有立場；甚至稱，台灣若遇難，也將構成日本的「存亡危機事態」。不難預期，此言瞬間引發中國炸鍋，外交部更馬上端出令人熟悉的「戰狼」風格，怒嗆日方「粗暴干涉內政」；但美國駐日大使葛拉斯（George Glass）反批，中國與其說是戰狼，更像未受訓的狗。對此，我國前駐日代表謝長廷也回應了。

謝長廷提及，高市再次強調「台灣有事日本就有事」，激起中國反彈，駐大阪總領事薛劍，竟還在社群平台X張貼「斬首」等極端字眼；中國外交部也大力回嗆，認為東京蓄意干涉中國內政。不過，這樣的「戰狼」風格，似乎只是觸發更多國家的怒火，葛拉斯就發文大酸說，「感謝中方人士不理性言行，大力鞏固美日聯盟」、「就像聖誕節提前到來了」；而對於暴跳如雷的薛劍，葛拉斯更酸，「與其說是戰狼，更像一隻沒訓練好的狗！」。

對於葛拉斯酸度破表的回擊，謝長廷則回應說，這確實是經典的美式幽默、既諷刺又貼切，容易讓人會心失笑；不過，他也有一點意見，「愛狗人士也許會認為，這種說法是冒犯了狗！」。

事實上，薛劍日前發表「斬首」一說之後，確實讓中日緊張關係加劇；許多怒火攻心的日本人，甚至也積極鼓吹，應將這種「戰狼」中國外交官，通通驅逐出境。日本資深媒體人矢板明夫也說，其實若換成其他人，講出這種言論，警方早就可以將人帶走；但薛劍身為駐日大使，擁有外交豁免權，貿然驅逐可能有風險，日本官方會更謹慎地做出考量。

原文出處：快新聞／酸爆！美駐日大使嗆中國「沒訓練好的狗」 謝長廷駁斥：冒犯了狗

