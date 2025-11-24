酸甜可口、絕妙風味！莓果丹麥吐司

莓果丹麥吐司

這款莓果丹麥吐司，美麗如畫，柔軟有層次，搭配蔓越莓果乾和藍莓果醬，酸甜可口，增添絕妙風味，讓人越吃越愛，完美的早餐或下午茶點心。

食材

帶蓋450g吐司模, 1個

麵糰 牛奶, 180克 全蛋, 60克 棕櫚糖或糖, 20克 蔓越莓粉, 12克 高筋麵粉, 380克 鹽, 3克 即溶酵母, 3克 無鹽奶油, 35克

内餡 藍莓, 125克 棕櫚糖或二砂, 10克 蜂蜜, 15克 檸檬汁, 1顆量 水, 0.5米杯 蔓越莓果乾, 50克 奶油乳酪, 70克



料理步驟





步驟 1：全蛋+牛奶共240g，加入糖和蔓越莓粉(或可不放)拌勻；





步驟 2：再加入高筋麵粉；





步驟 3：攪拌到沒有液體；





步驟 4：簡單揉到沒有乾粉；





步驟 5：蓋起來冷藏1小時或過夜，進行水合；





步驟 6：冰箱取出後，先室溫放置30分鐘～45分鐘，麵糰還沒揉，已經帶筋度；





步驟 7：開始制作前，先秤好鹽、酵母和無鹽奶油，藍莓洗凈，蔓越莓乾泡熱水；奶油乳酪放室溫軟化；





步驟 8：藍莓放鍋裡，加入棕櫚糖、蜂蜜和檸檬汁小火煮滾，





步驟 9：將藍莓搗破，加入水繼續煮滾收汁，熬成果醬狀，泡熱水的蔓越莓乾，擠乾水份後切碎，加到藍莓果醬裡拌勻；





步驟 10：再加入室溫軟化的奶油乳酪拌勻到濃稠狀，放冰箱冷藏備用；





步驟 11：把麵糰壓滾成長方型狀，均勻抹上鹽；





步驟 12：對摺；





步驟 13：再次把麵糰壓桿成長方型，抹上即發酵母；





步驟 14：再抹上無鹽奶油；





步驟 15：捲起來呈圓柱狀；





步驟 16：切成片狀，再切小碎塊，這樣揉好後更均勻；





步驟 17：接著像洗衣服一樣的開始揉麵，將所有小塊揉成糰，這個階段有點濕黏，可是揉約2～3分鐘就不會囉！





步驟 18：揉到不黏手和工作檯，表面還有點粗糙也沒關係；





步驟 19：抓起麵糰的一角，甩摔在工作檯上；再翻摺起來；重覆甩摔、翻摺約25～30次，





步驟 20：麵糰光滑細緻，直接收圓；





步驟 21：稱重分切成4份，每份約173g；





步驟 22：壓扁後，往中心點摺，然後翻面滾圓；





步驟 23：滾圓後，分別用保鮮膜包起來，放冰箱冷藏15分鐘；





步驟 24：取出冷藏後的麵糰，桿麵棍和工作檯上可以抹少許乾粉防沾，然後從麵糰中間，往上桿，再回到中間往下桿，將麵糰桿成長方型；





步驟 25：抹上莓果奶油乳酪内餡；





步驟 26：然後捲起來，儘量捲緊，收口處捏緊；





步驟 27：每捲好一條就蓋起來，防止乾掉，因為是甜的內餡，所以將麵糰包好後放冷凍30分鐘，整型時會更好看；





步驟 28：將麵糰均勻地搓成長條狀，約長24公分；





步驟 29：黏接口朝上，用桿麵棍將麵糰桿平桿長，同樣地桿麵時從中間往上、往下桿，麵糰長度會變長爲34～35cm;





步驟 30：然後從中間剖切成兩條；





步驟 31：切口朝同方向，將麵糰堆疊；





步驟 32：把切口朝上翻立起來；陸續完成4個麵糰；





步驟 33：（漢子漏拍這個步驟，所以用抹茶紅豆的來示意）接著先直放一條，再橫放一條，然後在左右兩邊再各放一條；請住意第一條是壓在橫放的那條下面；





步驟 34：用底下的那條先壓過去左手邊的那條上，然後再把橫的那條往右邊壓在剛剛的那條上；再將最右邊的那條，放在旁邊的那條下面，然後再壓橫的那條上，重覆再ㄧ次，半邊就編好了，基本上就是4條辮的邊法；特別提醒，編的時後切口都是朝上；





步驟 35：吐司模裡先放一張烘焙紙，將吐司擺入，放到沒插電的烤箱裡，進行發酵；





步驟 36：要發到吐司模約8分滿，依室溫高低，發酵時間約需60～80分鐘：





步驟 37：發酵完成後，烤箱預熱到190度，吐司上蓋上一張烘焙紙，再蓋上吐司模，烤15分鐘後轉個方向，續烤13～15分鐘，請依上色狀況調整。取出吐司模後，先在工作檯上輕敲一下，再移除蓋子和上面的烘焙紙，然後倒出吐司；





步驟 38：等吐司放涼後再切，切好後可分裝冷凍保存，要吃時用平底鍋小火或烤箱150度覆熱3-5分鐘即可。

