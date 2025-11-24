iCook愛料理

酸甜可口、絕妙風味！莓果丹麥吐司

廚房女漢子Rita's

莓果丹麥吐司

這款莓果丹麥吐司，美麗如畫，柔軟有層次，搭配蔓越莓果乾和藍莓果醬，酸甜可口，增添絕妙風味，讓人越吃越愛，完美的早餐或下午茶點心。

食材

  • 帶蓋450g吐司模, 1個

  • 麵糰

    • 牛奶, 180克

    • 全蛋, 60克

    • 棕櫚糖或糖, 20克

    • 蔓越莓粉, 12克

    • 高筋麵粉, 380克

    • 鹽, 3克

    • 即溶酵母, 3克

    • 無鹽奶油, 35克

  • 内餡

    • 藍莓, 125克

    • 棕櫚糖或二砂, 10克

    • 蜂蜜, 15克

    • 檸檬汁, 1顆量

    • 水, 0.5米杯

    • 蔓越莓果乾, 50克

    • 奶油乳酪, 70克

 

料理步驟


步驟 1：全蛋+牛奶共240g，加入糖和蔓越莓粉(或可不放)拌勻；


步驟 2：再加入高筋麵粉；


步驟 3：攪拌到沒有液體；


步驟 4：簡單揉到沒有乾粉；


步驟 5：蓋起來冷藏1小時或過夜，進行水合；


步驟 6：冰箱取出後，先室溫放置30分鐘～45分鐘，麵糰還沒揉，已經帶筋度；


步驟 7：開始制作前，先秤好鹽、酵母和無鹽奶油，藍莓洗凈，蔓越莓乾泡熱水；奶油乳酪放室溫軟化；


步驟 8：藍莓放鍋裡，加入棕櫚糖、蜂蜜和檸檬汁小火煮滾，


步驟 9：將藍莓搗破，加入水繼續煮滾收汁，熬成果醬狀，泡熱水的蔓越莓乾，擠乾水份後切碎，加到藍莓果醬裡拌勻；


步驟 10：再加入室溫軟化的奶油乳酪拌勻到濃稠狀，放冰箱冷藏備用；


步驟 11：把麵糰壓滾成長方型狀，均勻抹上鹽；


步驟 12：對摺；


步驟 13：再次把麵糰壓桿成長方型，抹上即發酵母；


步驟 14：再抹上無鹽奶油；


步驟 15：捲起來呈圓柱狀；


步驟 16：切成片狀，再切小碎塊，這樣揉好後更均勻；


步驟 17：接著像洗衣服一樣的開始揉麵，將所有小塊揉成糰，這個階段有點濕黏，可是揉約2～3分鐘就不會囉！


步驟 18：揉到不黏手和工作檯，表面還有點粗糙也沒關係；


步驟 19：抓起麵糰的一角，甩摔在工作檯上；再翻摺起來；重覆甩摔、翻摺約25～30次，


步驟 20：麵糰光滑細緻，直接收圓；


步驟 21：稱重分切成4份，每份約173g；


步驟 22：壓扁後，往中心點摺，然後翻面滾圓；


步驟 23：滾圓後，分別用保鮮膜包起來，放冰箱冷藏15分鐘；


步驟 24：取出冷藏後的麵糰，桿麵棍和工作檯上可以抹少許乾粉防沾，然後從麵糰中間，往上桿，再回到中間往下桿，將麵糰桿成長方型；


步驟 25：抹上莓果奶油乳酪内餡；


步驟 26：然後捲起來，儘量捲緊，收口處捏緊；


步驟 27：每捲好一條就蓋起來，防止乾掉，因為是甜的內餡，所以將麵糰包好後放冷凍30分鐘，整型時會更好看；


步驟 28：將麵糰均勻地搓成長條狀，約長24公分；


步驟 29：黏接口朝上，用桿麵棍將麵糰桿平桿長，同樣地桿麵時從中間往上、往下桿，麵糰長度會變長爲34～35cm;


步驟 30：然後從中間剖切成兩條；


步驟 31：切口朝同方向，將麵糰堆疊；


步驟 32：把切口朝上翻立起來；陸續完成4個麵糰；


步驟 33：（漢子漏拍這個步驟，所以用抹茶紅豆的來示意）接著先直放一條，再橫放一條，然後在左右兩邊再各放一條；請住意第一條是壓在橫放的那條下面；


步驟 34：用底下的那條先壓過去左手邊的那條上，然後再把橫的那條往右邊壓在剛剛的那條上；再將最右邊的那條，放在旁邊的那條下面，然後再壓橫的那條上，重覆再ㄧ次，半邊就編好了，基本上就是4條辮的邊法；特別提醒，編的時後切口都是朝上；


步驟 35：吐司模裡先放一張烘焙紙，將吐司擺入，放到沒插電的烤箱裡，進行發酵；


步驟 36：要發到吐司模約8分滿，依室溫高低，發酵時間約需60～80分鐘：


步驟 37：發酵完成後，烤箱預熱到190度，吐司上蓋上一張烘焙紙，再蓋上吐司模，烤15分鐘後轉個方向，續烤13～15分鐘，請依上色狀況調整。取出吐司模後，先在工作檯上輕敲一下，再移除蓋子和上面的烘焙紙，然後倒出吐司；


步驟 38：等吐司放涼後再切，切好後可分裝冷凍保存，要吃時用平底鍋小火或烤箱150度覆熱3-5分鐘即可。

 

若對該食譜有任何疑問，請到原始文章內頁詢問食譜作者喔！

完整食譜這邊看：酸甜可口、絕妙風味！莓果丹麥吐司

台灣最大料理生活平台 iCook 愛料理，給你滿滿料理靈感！立即加入 iCook LINE 官方帳號

