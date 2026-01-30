酸甜多汁好滋味 茂谷柑迎春正對時

茂谷柑風味酸甜濃郁、果肉多汁，為春節重要應景果品。（圖：臺南場提供）

▲茂谷柑風味酸甜濃郁、果肉多汁，為春節重要應景果品。（圖：臺南場提供）

又到品嚐茂谷柑的季節！茂谷柑的風味濃郁誘人、酸甜多汁、滋味層次分明，是春節不可或缺的重要應景水果。農業部臺南區農業改良場教民眾選購茂谷柑，以挑選果皮橙黃色、輕握有彈性、有沉重感者最優，正是選購嚐鮮的最佳時機。

臺南場表示，茂谷柑屬桔橙類柑橘，是美國於1913年以寬皮柑與甜橙雜交選育而來。果實呈扁圓形，果皮為橙黃色，果重約150～250公克，糖度約14～15度，酸度0.6～0.8%，風味酸甜濃郁、果肉多汁、果皮薄且色澤亮麗，以及耐貯運等優點，深受市場青睞。國內茂谷柑栽培面積約1,888公頃，主要產區集中於臺中市、雲林縣、嘉義縣、新竹縣及苗栗縣等地。雖然果實生育期間可能受颱風影響，造成部分果皮外觀與產量減損，但在後期日照充足、管理得宜的情況下，果肉風味與口感依然優異，品質穩定，已陸續上市供消費者選購。

廣告 廣告

茂谷柑營養價值豐富，根據衛福部食品營養成分表，每100g果肉含有維生素A 643 I.U.，為蘋果的53倍、櫻桃的32倍、奇異果的6倍；維生素C 26mg，為蘋果的9倍、櫻桃的2倍；維生素E 0.47mg，為蘋果的12倍、櫻桃的4倍；鈣 24mg，為蘋果的6倍、櫻桃的2倍；一顆茂谷柑（200g）至少可提供每日所需膳食纖維量的13%。

臺南場說明，選購茂谷柑時可掌握以下要點：第一，果皮呈現均勻橙黃色且有光澤，代表成熟度充足；其次，以手輕握果實時，應感覺飽滿且富彈性，避免選購果皮皺縮或已有失水現象的果品；第三，果蒂完整未脫落，新鮮度較佳；最後，選擇手感較沉重的果實，果肉發育較充實、水分也較多。

茂谷柑不僅可直接剝皮或切片食用，也相當適合榨成果汁飲用，多食有助於促進消化，並具多重保健功效。臺南場呼籲民眾多多選購國產優質茂谷柑，享受甜中帶酸、汁多味美的幸福滋味，吃得安心又健康。