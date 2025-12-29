酸甜鹹好滋味！糖醋雞肉排

糖醋雞肉排

不想出門買菜，就利用冰箱冷涷保存肉餡，不用退冰馬上調理，再用酸甜糖醋調味，下飯開胃，當便當菜美味滿點!!

食材

雞肉排肉餡, 分組1

糖醋醬汁, 分組2

其他, 分組3

分組1 雞絞肉, 200公克 葱花, 兩根量 蛋, 1顆 酒, 1大匙 塩, 0.5小匙

分組2 蕃茄醬, 1大匙 醬油膏, 1大匙 水, 3大匙 糖, 1小匙 醋, 1小匙

分組3 太白粉, 適量 沙拉油, 2小匙 葱花、芝蔴粒, 適量



料理步驟





步驟 1：製作雞肉排塊：把A材料全部放在大碗裡充分混合均勻。拿出一平盤（我用小烤箱的烤板），舖上保鮮膜，然後把雞絞肉餡平舖在保鮮膜上，上面再舖一層保鮮膜，隔著保鮮膜用手掌壓平肉餡。



步驟 2：然後用筷子壓出溝痕（這樣冷涷後容易直接掰開，方便取出想做的量）。壓好之後，連同金屬盤放入保存袋中，平放入冰涷庫）。





步驟 3：冷涷好的雞肉排餡





步驟 4：正式製作糖醋雞肉排：把冷涷好的雞排一塊一塊掰開，表面沾薄薄的太白粉。平底鍋放入2小匙的沙拉油熱鍋，將雞肉排（不用退冰）一塊一塊平均放入煎鍋中，用中火煎到底面上色之後翻面，蓋上鍋蓋悶煎約3分鐘。





步驟 5：打開鍋蓋，放入B的糖醋醬汁材料，搖一下鍋身，再蓋上鍋蓋悶煮3分鐘。





步驟 6：打開鍋蓋後，稍微收乾醬汁即可盛盤，撒上C的芝蔴粒和葱花享用。





步驟 7：一道香噴噴、誘人食欲的雞肉主菜就完成了喔。同樣的手法也可以運用在豬肉上，用豬絞肉代替也可以喔。只要有把這樣的肉排餡塊冷涷起來，隨時都可以做菜，不用忙著跑去買菜了。除了香煎之外，也可以煮湯喔，都不用退冰，直接調理即可，真是非常方便。

