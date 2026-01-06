「酸種麵包VS全麥麵包」哪一種比較健康？營養師解答 穩血糖、不想暈碳選它

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

麵包幾乎是多數家庭餐桌上的常客。無論是早餐吐司、三明治，還是搭配湯品的主食，麵包都扮演著重要角色。但當健康意識抬頭，選擇麵包時，許多人開始猶豫：酸種麵包與全麥麵包，究竟哪一種比較健康？對此，營養師Lauren Manaker指出，兩者各有優點，適合的選擇，取決於消化狀況、血糖反應與個人飲食目標。

製作方式不同 影響營養與消化表現

酸種麵包的特色，來自其天然發酵的製作方式。它使用野生酵母與乳酸菌，經過長時間發酵，不僅產生獨特的微酸風味，也讓部分碳水化合物被預先分解。這樣的過程，讓酸種麵包對部分人來說較不容易造成脹氣或腸胃不適。

全麥麵包則是以全穀麵粉製成，保留麩皮、胚芽與胚乳，意味著纖維、維生素與礦物質含量較完整。這類麵包的消化速度較慢，有助於延長飽足感。

營養比較：纖維量與熱量是關鍵差異

以常見份量來看，一片酸種麵包的熱量略高，但膳食纖維含量較低；全麥麵包則在纖維表現上更具優勢。高纖飲食有助於腸道健康、血糖穩定與飽足感維持，這也是全麥麵包被廣泛推薦的原因之一。

酸種麵包的優勢：血糖反應較穩定、較好消化

研究顯示，酸種麵包的升糖指數相對較低，進食後血糖上升速度較慢。對於在意血糖波動、餐後容易疲倦的人來說，酸種麵包可能是較溫和的選擇。

此外，發酵過程也可能降低影響礦物質吸收的抗營養因子，使鐵、鋅等營養素更容易被身體利用。

▲酸種麵包的注意事項

酸種麵包仍屬於碳水化合物，建議搭配蛋白質或脂肪一起食用，有助於血糖與能量穩定。另外，市售酸種麵包品質差異大，有些產品僅是添加酸味，未經長時間發酵，健康效益也會有所不同。

全麥麵包的優勢：營養密度高、長期健康加分

全麥麵包富含膳食纖維、B 群維生素、鎂與磷等營養素，研究顯示，長期攝取全穀類食物，與降低慢性病風險有關。

對於想提升腸道健康、延長飽足感，或規劃長期均衡飲食的人來說，全麥麵包通常是較穩定的選擇。

▲全麥麵包的潛在缺點

不過，高纖飲食並非人人適合。腸胃較敏感或容易腹脹的人，可能在短時間內對高纖全麥製品感到不適，需要視個人狀況調整份量。

哪一種比較有助於體重管理？

從營養角度來看，全麥麵包因纖維含量較高，對於延長飽足感與控制食慾較有優勢；酸種麵包則因血糖反應較平穩，對部分人來說也有助於避免暴食。不過，沒有單一麵包能「直接決定」體重變化，關鍵仍在整體飲食型態與份量控制。

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

